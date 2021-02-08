「錶王」24小時都好搭的女錶是這只！　綠面盤首發好時髦

▲PP Twenty~4 Automatic 編號7300/1200A-011精鋼腕錶，首度搭配橄欖綠色放射狀錶面，811,000元。（圖／PP提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

俐落的鍊帶錶、錶圈再鑲一圈鑽添華美，是不少自信女性的腕錶首選，因為不分日夜、場合或各種風格服裝都容易搭配，包括AP（Audemars Piguet，愛彼表）、歐米茄（OMEGA）等品牌均有辨識度超高之作，「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗）Twenty~4系列也是業界有名的經典女錶，誠如其名，是一只24小時都能佩戴的錶款，今一口氣發表3款新錶，首度將最流行的綠色運用到當代時計上，果然走在時尚尖端。

▲PP Twenty~4 Automatic 編號7300/1200R-011玫瑰金搭配鍍玫瑰金放射狀面盤腕錶，1,414,000元。

PP身為錶界龍頭品牌，一舉一動都備受矚目，今年首發由Twenty~4系列女錶打頭陣，換上新色面盤提供更多選擇，當中Twenty~4 Automatic編號7300/1200A-011腕錶精鋼款搭配橄欖綠色面盤，是品牌首度採用的新色，另一玫瑰金材質、編號7300/1200R-011腕錶則採用鍍玫瑰金放錶面；PP同時為喜愛石英錶的女性推出Manchette法式袖扣系列玫瑰金錶，配上巧克力咖啡色面盤展現優雅氣息，3款新錶面盤均以放射紋裝飾，更加耀眼。

▲PP Twenty~4 編號4910/1201R-001腕錶玫瑰金新款，搭配巧克力咖啡色放射狀錶面，1,311,000元。

AP高級運動錶代表作皇家橡樹系列，也深受女性喜愛，標誌性的八角錶圈、面盤上Grande Tapisserie大型格紋裝飾與俐落鍊帶，讓人一眼就認出；歐米茄則在TRÉSOR系列女錶的材質與鍊帶上下功夫，打造顏色較傳統K金淡同時也不易褪色的TRÉSOR系列18K Moonshine™石英36毫米腕錶，搭配絲綢紋理的網紋錶鍊，閃耀迷人光澤。

▲歐米茄TRÉSOR系列18K Moonshine™石英36毫米腕錶，795,000元。（圖／歐米茄提供）





▲AP皇家橡樹系列自動上鍊18K玫瑰金女錶1,523,000元。（圖／AP提供）



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