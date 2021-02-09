春節連假星巴克、丹堤祭優惠　買一送一、百元折價券都有

▲星巴克在春節連假期間推出滿額優惠。（圖／翻攝星巴克官網、丹堤、cama cafe提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

本週即將迎來牛年農曆年，長達7天的連假你準備好了嗎？連鎖咖啡包括星巴克、丹堤與cama cafe，都在假期間祭出專屬優惠，包括百元折價券、特定日買一送一或第二杯優惠全都有，無論是回鄉團聚或是出門走春，別讓了來杯咖啡優惠讓你開春就賺到！

星巴克從2／8至2／16期間，推出「新春星願抽籤」活動，活動期間至門市購買飲料及糕點，折扣後單筆消費滿300元，可抽取「星願籤」一次，最多有機會獲得100元大杯飲料折價券，消費滿額可累抽，直到紙籤單店抽完為止，折價券使用日可到2／18止，部分門市與車道不提供此優惠。

而今年西洋情人節正好在春節連假期間，連鎖咖啡丹堤針對此節日，也推出單天限定專屬優惠，在情人節當日至全台門市出示優惠圖片，便可享全系列大杯以上系列飲品買一送一優惠。另即起至2月底，推出新春刮刮樂線上活動，消費者進入活動專頁與加入臉書粉絲，就可以免費參加抽獎，獎品包含黑糖珍珠厚片、拿堤咖啡、大杯以上飲品買一送一優惠等，每天都可以參加一次。

cama cafe則與VISA金融卡合作，下載官方App並註冊cama pay，綁定台灣發行的VISA金融卡，在今年12／31前，只要使用cama pay支付購買大杯黑咖啡2杯，即可享第二杯6折優惠，每月限量3千組，每位卡友每日限購買一組，不可寄杯，請注意部分門市不提供cama pay支付服務。