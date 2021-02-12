fb ig video ETtoday search mobile

「11頭身超模」露螞蟻腰帶貨CELINE腋下包　開心果綠、復古粉太誘人

>

記者王蓁蓁 / 台北報導

隨著不斷高漲的復古風潮，「腋下包」一躍成為大勢夯包，但說到腋下包，就不能不提到被擁有超狂帶貨力Lisa背火的CELINE AVA BAG半月包，讓星二代木村光希甚至不惜撞包也搶背。

▲2021春夏包款 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲（右）Lisa與（左）星二代木村光希早先不惜撞包也搶背CELINE AVA BAG半月包。（圖 / 品牌提供，以下同）

CELINE在2021春夏，延續大勢AVA BAG半月包款輪廓，推出更加擊中少女心的繽紛配色、以及街頭感黑白logo款式，面對即將迎來的春天，由新生代超模星二代Kaia Gerber（凱亞葛伯）以多樣風格搶先在日常演繹這顆全新春夏2.0爆款包。

▲2021春夏包款 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲CELINE腋下包。（圖／公關照）

▲Kaia Gerber以多樣穿搭風格演繹全新CELINE AVA BAG 2.0半月包款，展現包款百搭性。

「脖子以下都是腿」的Kaia Gerber擁有近乎11頭身的傲人比例，今年19歲的她不只是時尚圈的超級寵兒，獨特穿搭風格也讓她晉升為時下女孩們的時尚ICON，只見Kaia Gerber不論是以帥氣西外搭配迷你短裙，展現又酷又辣的女孩穿搭，還是換上甜美俏皮的碎花洋裝、或街頭運動風格，都巧搭擁有極簡流線線條的CELINE AVA BAG 2.0半月包，讓整體吸睛指數破表，同時完美詮釋包款的百搭性。

▲2021春夏包款 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲2021春夏包款 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲CELINE 2021春夏女裝系列推出多款繽紛配色半月包。

早在CELINE 2021春夏男女裝大秀上一戰成名的CELINE AVA BAG 2.0半月包，承襲上一季有「Lisa包」之稱的凱旋門老花半月包型，改以柔軟的小牛皮材質取代品牌經典帆布，推出視覺上超級春天的復古粉、開心果綠與Kaia Gerber同款的焦糖棕配色，並在包款綴上小小的金色品牌logo，展現其低調奢華 ; 全新2.0半月包也在中央印上顯眼的「CELINE」標誌，以簡約的黑、白配色打造男性專屬「腋下包」，強調品牌創意總監Hedi Slimane的無性別主義的設計理念。

▲2021春夏包款 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲CELINE 2021春夏男裝也以黑、白配色放上標誌性的「CELINE」logo 打造男性專屬「腋下包」。

另外，2.0半月包款也加寬側邊空間加大包包容量，不改品牌優雅的流暢圓弧，遊走在復古與現代之間，透過蓬鬆的包包廓形營造療癒感，令包款背上身時更加舒適，搭配可調節長短的皮革肩帶，巧妙豐富實用性，悄悄引起時尚圈騷動。

【同場加映】

▲2021春夏包款 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲2021春夏包款 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲孫芸芸Outdoor風格造型混搭復古COACH Beat Saddle手袋。（圖／翻攝自IG@aimeeyunyunsun）

今年值得關注的春夏包款還有孫芸芸近期背上的COACH新款Beat Saddle手袋，流線圓弧輪廓，可囊括為馬鞍包類型的包款，其包型結合自品牌早先的「Saddle」與「Beat」兩大手袋系列，透過漸層的皮革質感營造出復古氣息。

▲2021春夏包款 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲2021春夏包款 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲孫芸芸最新造型以長版西裝外套搭配針織衫，腰間Chloé Kiss Bag包款領先全球入手 。（圖／品牌提供、翻攝自孫芸芸IG）

類似棕色色調的包款，還可以看見孫芸芸曬出的Chloé 2021春夏 Kiss Bag「唇形包」，其靈感汲取自品牌經典的Trudie系列唇形珠寶，化作流線型金屬握把，搭配極致輕盈的柔軟小牛皮革包身，一剛一柔的鮮明對比，成功贏得孫芸芸芳心，不過其實該包款還未上市，但孫芸芸已經領先全球入手，可見時尚影響力非同小可。

▲2021春夏包款 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲2021春夏包款 。（圖／品牌提供、翻攝IG）▲Vivier Blossom 系列將花卉藝術揮灑淋漓盡致 。（圖／品牌提供）

法式鞋履品牌 Roger Vivier今年春夏以《貓之花園:致敬大自然》為題，運用大自然花卉展現貓咪的女性化特質，像是Vivier Blossom 系列包款將花卉藝術揮灑淋漓盡致，手工繪製宛如藝術家的畫布，成為鮮明品牌DNA；並首次以「非方扣」呈現，搭配花卉鑽扣點綴，粗肩帶靈感更出自環球小姐身上的織帶。

►孫芸芸露腹耍辣來放火！這顆復古馬鞍包日、韓也在狂燒

►孫芸芸領先全球入手！　Chloé 下個爆款「唇形包」金屬握把好燒
 

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

關鍵字：

CELINE, Lisa, 木村光希, AVA BAG, 半月包, 腋下包, Kaia Gerber, 凱亞葛伯

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

木村心美扮醜模仿笑翻粉絲　下秒回歸分享秘密瘦身食材

木村心美扮醜模仿笑翻粉絲　下秒回歸分享秘密瘦身食材

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

情人節系列狂射戀愛光波！GUCCI包有立體愛心、MONCLER改賣黑金帽T

情人節系列狂射戀愛光波！GUCCI包有立體愛心、MONCLER改賣黑金帽T

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

生乳氣墊、亮顏粉底　打造最夯「綿密奶油肌」

生乳氣墊、亮顏粉底　打造最夯「綿密奶油肌」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

「別洗澡、洗衣、被人叫醒」　過年10大禁忌要知道

「別洗澡、洗衣、被人叫醒」　過年10大禁忌要知道

誰都救不了！「佛系單身王」星座Top 3 　雙子隨緣、水瓶沒人讀懂

誰都救不了！「佛系單身王」星座Top 3 　雙子隨緣、水瓶沒人讀懂

2021年12生肖各年齡層流年運勢　屬牛25歲容易惹上官司

2021年12生肖各年齡層流年運勢　屬牛25歲容易惹上官司

網讚：好準！「脫鞋方式」心理測驗看真實個性　第3種追求完美 「朋友圈超小」星座Top 3 ！　天蠍很難走心、冠軍是國家級邊緣人 新春拜年千萬別犯「7大禁忌」！初三不宜出門、空手出現超失禮 想脫單快用「粉色皮夾」！Miu Miu抓皺設計好少女　Chanel還能當肩背包 2021必買白鞋就選這9雙　NB 574、adidas NMD熱度狂燒 新光三越僅用11天拚出「熟客系統」　翻轉疫情「年賺逾20億元」 換髮型從剪瀏海開始！圓臉靠胎毛遮、方臉適合空氣感　選對才能顯瘦

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面