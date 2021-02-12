「11頭身超模」露螞蟻腰帶貨CELINE腋下包　開心果綠、復古粉太誘人

記者王蓁蓁 / 台北報導

隨著不斷高漲的復古風潮，「腋下包」一躍成為大勢夯包，但說到腋下包，就不能不提到被擁有超狂帶貨力Lisa背火的CELINE AVA BAG半月包，讓星二代木村光希甚至不惜撞包也搶背。

▲（右）Lisa與（左）星二代木村光希早先不惜撞包也搶背CELINE AVA BAG半月包。（圖 / 品牌提供，以下同）

CELINE在2021春夏，延續大勢AVA BAG半月包款輪廓，推出更加擊中少女心的繽紛配色、以及街頭感黑白logo款式，面對即將迎來的春天，由新生代超模星二代Kaia Gerber（凱亞葛伯）以多樣風格搶先在日常演繹這顆全新春夏2.0爆款包。

▲Kaia Gerber以多樣穿搭風格演繹全新CELINE AVA BAG 2.0半月包款，展現包款百搭性。

「脖子以下都是腿」的Kaia Gerber擁有近乎11頭身的傲人比例，今年19歲的她不只是時尚圈的超級寵兒，獨特穿搭風格也讓她晉升為時下女孩們的時尚ICON，只見Kaia Gerber不論是以帥氣西外搭配迷你短裙，展現又酷又辣的女孩穿搭，還是換上甜美俏皮的碎花洋裝、或街頭運動風格，都巧搭擁有極簡流線線條的CELINE AVA BAG 2.0半月包，讓整體吸睛指數破表，同時完美詮釋包款的百搭性。

▲CELINE 2021春夏女裝系列推出多款繽紛配色半月包。

早在CELINE 2021春夏男女裝大秀上一戰成名的CELINE AVA BAG 2.0半月包，承襲上一季有「Lisa包」之稱的凱旋門老花半月包型，改以柔軟的小牛皮材質取代品牌經典帆布，推出視覺上超級春天的復古粉、開心果綠與Kaia Gerber同款的焦糖棕配色，並在包款綴上小小的金色品牌logo，展現其低調奢華 ; 全新2.0半月包也在中央印上顯眼的「CELINE」標誌，以簡約的黑、白配色打造男性專屬「腋下包」，強調品牌創意總監Hedi Slimane的無性別主義的設計理念。

▲CELINE 2021春夏男裝也以黑、白配色放上標誌性的「CELINE」logo 打造男性專屬「腋下包」。

另外，2.0半月包款也加寬側邊空間加大包包容量，不改品牌優雅的流暢圓弧，遊走在復古與現代之間，透過蓬鬆的包包廓形營造療癒感，令包款背上身時更加舒適，搭配可調節長短的皮革肩帶，巧妙豐富實用性，悄悄引起時尚圈騷動。

【同場加映】

▲孫芸芸Outdoor風格造型混搭復古COACH Beat Saddle手袋。（圖／翻攝自IG@aimeeyunyunsun）

今年值得關注的春夏包款還有孫芸芸近期背上的COACH新款Beat Saddle手袋，流線圓弧輪廓，可囊括為馬鞍包類型的包款，其包型結合自品牌早先的「Saddle」與「Beat」兩大手袋系列，透過漸層的皮革質感營造出復古氣息。

▲孫芸芸最新造型以長版西裝外套搭配針織衫，腰間Chloé Kiss Bag包款領先全球入手 。（圖／品牌提供、翻攝自孫芸芸IG）

類似棕色色調的包款，還可以看見孫芸芸曬出的Chloé 2021春夏 Kiss Bag「唇形包」，其靈感汲取自品牌經典的Trudie系列唇形珠寶，化作流線型金屬握把，搭配極致輕盈的柔軟小牛皮革包身，一剛一柔的鮮明對比，成功贏得孫芸芸芳心，不過其實該包款還未上市，但孫芸芸已經領先全球入手，可見時尚影響力非同小可。

▲Vivier Blossom 系列將花卉藝術揮灑淋漓盡致 。（圖／品牌提供）

法式鞋履品牌 Roger Vivier今年春夏以《貓之花園:致敬大自然》為題，運用大自然花卉展現貓咪的女性化特質，像是Vivier Blossom 系列包款將花卉藝術揮灑淋漓盡致，手工繪製宛如藝術家的畫布，成為鮮明品牌DNA；並首次以「非方扣」呈現，搭配花卉鑽扣點綴，粗肩帶靈感更出自環球小姐身上的織帶。

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