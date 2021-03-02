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說．流行／極簡手袋藏「人體黃金比例」　LÉMÉLS建築靈魂好養眼

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記者鮑璿安／ 專題報導

比起動輒5、6萬元以上的精品包款，頗具設計感的小眾包牌更打動時尚迷的心，此次《ET FASHION》說．流行要來介紹設計師品牌LÉMÉLS，光是看到名字，很多人會誤以為它來自歐洲，其實LÉMÉLS誕生於南韓設計師之手，且外觀幾乎找不到任何鮮明Logo，但是憑藉俐落的輪廓以及傳說中的「黃金比例」，讓人深深被吸引。

▲▼ LÉMÉLS 。（圖／翻攝自IG）

▲▼ LÉMÉLS 。（圖／翻攝自IG）

▲設計師包袋品牌LÉMÉLS，名字靈感來自法國建築大師 Le Corbuisier 。（圖／翻攝自IG）

設計師包袋品牌LÉMÉLS名字頗具歐洲風格，其實是貨真價實的南韓品牌，就和旗下風格一樣，簡約之餘透露出高級歐風，而名字的靈感則來自法國建築師 Le Corbuisier （勒柯比意），他被譽為「現代主義建築之父」，一手打造的建築傑作更被列為世界遺產。

看到這裡可能很好奇，建築和手袋有什麼關聯？恰巧這也是LÉMÉLS的最大特色，包款都秉持著極佳的「黃金比例」而成，理念就來自建築大師勒柯比意所提出的「黃金建築比例Le Modulor」，簡單來說就是人體公學標準，將人體的各個部分視為黃金比例，如此一來，設計師可根據該標準來衡量物件，打造出最適合大眾使用的單品。

▲▼ LÉMÉLS 。（圖／翻攝自IG）

▲▼ LÉMÉLS 。（圖／翻攝自IG）

▲品牌設計過程中完全依照人體公學打造。（圖／翻攝自IG）

觀察品牌旗下的手袋便可發現，設計過程中完全依照人體公學打造，外觀格外極簡且和諧，例如優雅的半月包，可調整的細長肩帶搭配包款一體成型，而包包位置剛好落在腰間，無論是置物取物或是擺拍，看起來都輕盈自然。

▲▼ LÉMÉLS 。（圖／翻攝自IG）

▲▼ LÉMÉLS 。（圖／翻攝自IG）

▲ LÉMÉLS 價格親民，一萬元台幣左右就能入手。（圖／翻攝自IG）

另外，幾何元素也是重點之一，品牌偏偏不走正規的輪廓設計，大多擁有不規則形狀、三角形等，創新的同時也十分抓人眼球，加上時下流行的仿鱷魚壓紋、牛皮紋理，賦予極簡控最愛的黑白灰、米色調，輕鬆豐富日常，就連價格也十分親民，落在台幣一萬元上下就能入手，果然緊抓時尚迷的心。

【看更多春夏包款】

TOD’S Shirt Bag

▲TOD’S 2021 春夏。（圖／品牌提供）

▲TOD’S 2021 春夏。（圖／品牌提供）

▲TOD’S 2021 春夏系列打造室內戶外自然結合。（圖／品牌提供）

TOD’S 創意總監 Walter Chiapponi 的義式優雅風格相信大家都不陌生，本季圍繞「The Song」試圖打造結合室內與戶外不羈的自由風韻。時尚迷最喜愛的包款部分，Shirt Bag 絕對是重點單品，以頂級荔枝紋牛皮塑造 hobo 形狀，皮革像布料般輕柔，隱藏的皮革接縫，幾乎不見金屬配件的裝飾，上身如同T-shirt 般輕盈、柔軟及合身。

DELVAUX

2021年春夏，DELVAUX帶來了田園風格的帆布包款，以燕麥色的帆布包面搭配白蘭地色Domino牛皮滾邊，透過大地色調來展現鄉間的自然氛圍，並運用於So Cool與Pin Daily包型上，其中DELVAUX較廣為人知的Pin包型水桶包，以「巨大」的尺寸呈現，寬敞的空間連筆記型電腦都裝得下。

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關鍵字：

說流行, LÉMÉLS, 南韓, 包包, Le Corbuisier , 勒柯比意

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