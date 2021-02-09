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蜜紅色「大同電鍋」實在太美！10人份3690元→2999元　不煮飯也想買

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文／C編

講到電鍋，第一個跳進腦海的一定是「大同」，從小到大、從自己家到親戚朋友家，幾乎每個廚房裡都少不了大同電鍋，煮飯、蒸食、烹調通通都能搞定，雖然外型輪廓一直沒什麼改變，但顏色卻常常推陳出新，購物網站「Her和她」推出「大同10人份全304不鏽鋼電鍋」，正是喜氣洋洋的蜜紅色，除了新年很應景，更是點綴廚房的利器。

▼▼點圖搶特價▼▼

▲大同,電鍋,煮飯,Her和她。（圖／Her）

▲TATUNG大同10人份全不鏽鋼電鍋（蜜紅），原價3690元、特價2999元。點我購買。

大同10人份全不鏽鋼電鍋的鍋蓋、外鍋、內鍋均採用SUS 304不鏽鋼材質，烹煮食材絕對安全，間接加熱無鍋粑，可保有食物原味，煮飯、粥、蒸、燉等多用途，身為煮菜新手也不用擔心不會使用，超簡單就可以輕鬆上手。

▲電鍋,鍋寶,粉紅電鍋,Her和她。（圖／pexels）

▲電鍋可以煮飯還可以做出很多好吃料理。（圖／pexels）

大同全不鏽鋼電鍋採用360度環繞式水蒸氣加熱食物，鍋內不斷循環熱能能均勻滲透進食物裡面，營養健康完全不會流失，只要將食材放進鍋內，外鍋裝入適量的水分，按下開關就可以輕鬆製作出美味的料理，完全不用顧爐火，非常方便實用。

▲電鍋,鍋寶,粉紅電鍋,Her和她。（圖／pexels）

▲電鍋是居家都需要的單品。（圖／pexels）

另外，還擁有自動保溫功能，不用擔心剛煮好的飯菜一下就冷掉，可以放在裡面保溫，晚回家吃飯的家人也可以享用到熱騰騰的料理，而且食物營養不流失。

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▲大同,電鍋,煮飯,Her和她。（圖／Her）

▲TATUNG大同10人份全不鏽鋼電鍋（蜜紅），原價3690元、特價2999元。點我購買。

想要整頓廚房、換新鍋具嗎？快上「Her和她」購買密紅色、10人份的大同全不鏽鋼電鍋，原價3690元、特價只要2999元，直接現省將近700元，相當划算。

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關鍵字：

大同, 電鍋, 煮飯, Her和她, Her

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