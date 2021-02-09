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情人節必收限定美妝組！GA超狂打包24色唇萃　Celvoke蜜桃粉彩妝飄仙氣

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記者張毓容／綜合報導

雖然今年情人節與春節假期重疊，但美妝品牌當然不會缺席這個浪漫節日，不僅推出許多限定包裝或限量彩妝新色，還有不少品牌直接推出奢華限定組合，像是Giorgio Armani曾掀起搶購熱潮的「唇彩豪宅」再度回歸，超澎湃的禮盒中裝入自選的24色唇萃；而日系美妝品牌Celvoke則是直接推出甜美蜜桃色彩妝組，眼影、眼線到唇膏全備齊全，浪漫妝容一包搞定。

▲▼情人節美妝限定組合。（圖／記者張毓容攝）

▲▼情人節美妝限定組合。（圖／記者張毓容攝）

▲Giorgio Armani 奢華絲絨訂製唇萃 完美摯愛珍藏組。（圖／記者張毓容攝）

說到經典唇彩，Giorgio Armani的「紅管」奢華絲絨訂製唇萃絕對是代表之一，從上市以來，就以高質感絲絨霧光質地和絕美調色擁有超多好評，更被譽為「人生不能沒有的完美唇彩」，每次推出新色就會引發一陣討論熱潮。

2019年更首次推出24色唇彩豪宅的限定組合，一上市就引發搶購熱潮，今年GA在情人節前夕再度推出限定「奢華絲絨訂製唇萃 完美摯愛珍藏組」，以奢華鋼琴烤漆鏡面打造超澎湃的珍藏盒，還可依個人喜好自行挑選24支奢華絲絨訂製唇萃，每人都能組出不同的個人專屬限定組。除了至專櫃購買，亞曼尼官網也同步推出，還有機會可收編經典熱賣斷貨色號和最新威尼斯系列新品熱賣色。

▲▼情人節美妝限定組合。（圖／品牌提供）

▲▼情人節美妝限定組合。（圖／品牌提供）

▲Celvoke 愛戀微醺彩妝組。

而有「南瓜色霸主」美稱的日系美妝品牌Celvoke則是直接以能浪漫又時尚的粉色調作為主角，為情人節推出彩妝限定組合「愛戀微醺彩妝組」，以2種深淺色調的蜜桃色系眼影「玩色恆采眼影」限定色#EX12蜜桃雪酪、#EX13閃耀雪燦，搭配擁有良好保濕度的嬌嫩薔薇色霧面唇彩「玩色訂製絲霧唇膏」#EX05和酒漬櫻桃色的「玩色深邃眼線液C」，全部打包在經典時尚白化妝包裡，能完美打造出浪漫甜美妝容，日常、約會都很實用，夢幻美色被網友大讚「根本仙女用的」。

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美妝, 彩妝, 彩妝品, 情人節, 限定彩妝, 限定組, 彩妝組, Giorgio Armani, 亞曼尼, Celvoke

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