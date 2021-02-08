睫毛老是夾不翹？2神器搭配竟然刷出「太陽花睫毛」

文／Squid

亞洲女生睫毛都有下垂、稀疏的問題，即使用了睫毛夾、燙睫毛，只要濕氣一重，睫毛又會垂下來，最近有網友就在《美妝公社》分享睫毛超翹的方式，只要兩款網路口碑超好評的捲翹神器，就能夠立刻讓睫毛飛起來。

▲睫毛超捲翹。（圖／翻攝自《美妝公社》）

該網友就分享，自己是個「超級垂睫人」，看到很多人推薦Canmake的睫毛復活液，就下手買了之後，非常喜歡單刷的妝感，雖然會白白的，但覆蓋上其他牌子的睫毛膏，效果根根分明，非常自然。

▲睫毛夾搭配睫毛復活液超厲害。（圖／翻攝自《美妝公社》）

除了用這款單品，該網友也在網路上看到很多人都分享過的無印良品夾睫毛器，「很多人推薦，但一直覺得它長得很糞，感覺就不好用所以一直沒下手」，沒想到後來入手用過之後，睫毛立刻飛起來，「原本是夾完會立刻垂睫，就算用了燙睫毛器也一樣大垂，自從用了這兩款之後睫毛都可以撐一整天。」

許多人看到她的捲翹睫毛分享文之後，都大為生火，也有不少粉絲開玩笑說，「燒到睫毛夾，雖然它看起來真的很陽春」、「攜帶型的睫毛夾才是最好用的！我用無數牌鐵製的，沒有一個能用」、「超好用，真的非常翹」。

▲連側面的弧度都完美。（圖／翻攝自《美妝公社》）