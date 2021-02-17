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品木宣言5件組超低價799元！靈芝水、粉刺吸塵器通通有

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文／C編

外出旅行很需要小包裝的保養品，可以減少行李重量，同時又可以擁有美麗的肌膚，甚至能趁機試試看沒用過的保養品，也是一大樂事。購物網站「Her和她」推出ORIGINS品木宣言熱銷保養5件組，內含Dr. WEIL青春無敵健康光潤機能水100ml、元氣十足亮膚水凝乳30ml、一舉兩得潔面慕絲30ml、駐顏有樹全效抗老精華15ml、泥娃娃活性碳面膜15ml、化妝包x1，一包網羅所有明星商品，輕鬆完成臉部清潔跟保養，原價1200元，特價799元，相當超值。

▼▼點圖超划算▼▼

▲品木宣言,ORIGINS,保養,Her和她。（圖／Pexels、Her） 

▲ORIGINS品木宣言 熱銷保養5件組，原價1200元、特價799元。點我購買。

品木宣言最熱銷的青春無敵健康光潤機能水，又被暱稱為靈芝水，每7.5秒就賣出一瓶，運用天然珍稀的白樺茸、冬蟲夏草、靈芝、雞腿菇、沙棘子、乳酸菌及亞麻芥油等成分，讓肌膚彈潤，快速舒緩肌膚不適感，可以幫助肌膚鎮定舒緩，所以非常受到歡迎。

 ▲品木宣言,ORIGINS,保養,Her和她。（圖／Pexels、Her）

▲外出旅行也要做好保養。（圖／Pexels）

不只是靈芝水，元氣十足亮膚水凝乳也很熱賣，它是一款豐盈潤澤，能提升肌膚能量配方的保濕霜，幫助喚醒暗沉無光采的極乾燥肌膚，提供72小時的補水保濕效果，極乾性肌、乾性肌、中性肌都適用。

 ▲品木宣言,ORIGINS,保養,Her和她。（圖／Pexels、Her）

▲臉部肌膚按摩讓臉看起來更小。（圖／Pexels）

另外，泥娃娃活性碳面膜也是很多油性肌膚愛用的保養品，含有活性碳成分，可以徹底清除阻塞毛孔的油垢及髒污，讓肌膚展現完美純淨，重現乾淨透亮的肌膚，可以說是「粉刺吸塵器」，吸除髒污超有力。

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▲品木宣言,ORIGINS,保養,Her和她。（圖／Pexels、Her） 

▲ORIGINS品木宣言 熱銷保養5件組，原價1200元、特價799元。點我購買。

「Her和她」推出ORIGINS品木宣言熱銷保養5件組，裡面含有Dr. WEIL青春無敵健康光潤機能水100ml、元氣十足亮膚水凝乳30ml、一舉兩得潔面慕絲30ml、駐顏有樹全效抗老精華15ml、泥娃娃活性碳面膜15ml、化妝包x1，原價1200元、特價799元，超級划算的組合，小旅行帶出門好方便，想嚐鮮試用，也是為好選擇。

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關鍵字：

品木宣言, ORIGINS, 靈芝水, 泥娃娃, Her和她, Her

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