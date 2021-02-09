趕上最新「仙氣髮色潮」！玫瑰奶茶、薄荷奶茶　素顏也能駕馭

文／Squid 圖／小紅書、品牌提供

新的一年很多人會想要換個髮色，過去幾年，繽紛的髪色受到很多人的歡迎，亮粉色、亮藍色等等，都有不少女孩去染，低調點的就在耳周附近做出淺色的耳圈染，但最近又重回霧面灰調的色系，染起來就是要帶點霧面感，才會好看又優雅。

＃玫瑰奶茶色

很多人擔心染了粉紅色素顏就難以駕馭，但這種帶有灰感的粉棕色調，染起來不但超級顯肌膚白皙，也會很自然好看，一般人也可以簡單染好，輕輕鬆鬆就展現出時尚感，而且搭配捲髮的話看起來更有層次，非常浪漫的選擇。

＃薄荷奶茶色

亞麻綠也是不少女孩心中的首選，這次多了一點灰棕色調，看起來更加柔和、優美，是素顏也能輕鬆駕馭的色調，在光影之下看起來多了一點灰色系，也讓人覺得知性又沉穩，很襯膚色，可以展現出高冷派的女孩質感。

＃奶茶灰色

冷灰調算是近年非常夯的色調，加了一點牛奶的白、跟冷灰色調，看起來霧面效果特別不顯頭油，澎鬆感特別好，適合髮絲比較油膩的人來使用，只要換色就可以展現出澎鬆感的髮絲效果，特別清新好看。

【推薦單品】

▲KERASTASE巴黎卡詩絕色玻尿酸水光髮膜。

巴黎卡詩絕色玻尿酸水光髮膜針對染後髮設計，可以滋潤髮絲，同時達到校色的效果，讓髮色可以維持更加長久亮麗。

▲Christophe Robin抗氧化護色髮膜。

Christophe Robin抗氧化護色髮膜強大的卡姆果抗氧化維他命複方，能呵護各種染後髮色及髮幹，持色更久；高濃度的澳洲堅果油，天然的滋養活性成分，優質蛋白質能深入修護染後髮絲。

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溫和洗淨配方，能於洗後不殘留，讓秀髮輕盈無負擔，獨特聚光反射因子，完美綻放秀髮光澤，自帶天使光圈，於頭髮表層形成防護膜，延緩染後褪色問題，清潔秀髮同時滋潤保濕，保持髮絲彈性。