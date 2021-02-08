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收藏家大方借千萬錶　金雕圓桌騎士錶齊聚飽眼福

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▲Roger Dubuis即日起至2月21日於台北101 2樓舉辦王者系列圓桌騎士稀世藏品展。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

農曆新年前夕各鐘錶品牌發布牛年生肖錶，各以金雕、琺瑯彩繪、蒔繪等特殊工藝展現藝術美感，例如Arnold & Son推出限量8只的金雕微繪牛年錶，雅典錶（Ulysse Nardin）限量88只的金牛錶則運用內填琺瑯表現；而Roger Dubuis（羅杰杜彼）則於春節期間在台北101專賣店前呈現王者圓桌騎士稀世藏品展，特別向台灣收藏家借來總值近逼4000萬元的金雕錶款，讓錶迷一飽眼福。

▲▼ 工藝錶 。（圖／公關照）

▲Roger Dubuis以亞瑟王故事為發想、以巨石裝置呈現限量圓桌騎士錶。（圖／記者陳雅韻攝）
 

Roger Dubuis於2013年首度推出以亞瑟王故事為靈感的王者圓桌騎士腕錶，2017年推出墨玉面盤呈現12位古銅精雕的騎士的DBEX0511王者系列圓桌騎士玫瑰金限量腕錶，隔年再推階梯狀漸層藍色琺瑯與玫瑰金雕刻面盤、搭配玫瑰金雕刻騎士的DBEX0684藍色琺瑯與玫瑰金金雕騎士錶，若使用放大鏡欣賞，可見每一位騎士的姿態、服裝細節都相當講究精緻，2019年由此延伸，打造源自中華文化的十二獸首雕刻腕錶，3款錶均被台灣收藏家納為珍藏，為此次錶展大方出借藏品，搭配將於18日發表的驚喜新款一同展出。

▲▼ 工藝錶 。（圖／公關照）▲▼ 工藝錶 。（圖／公關照）

▲2017年推出的DBEX0511王者系列圓桌騎士玫瑰金限量腕錶，墨玉面盤呈現12位古銅精雕的騎士。（圖／Roger Dubuis提供）

▲▼ 工藝錶 。（圖／公關照）▲▼ 工藝錶 。（圖／公關照）

▲2018年推出的DBEX0684藍色琺瑯與玫瑰金金雕騎士錶（左），2019年特別訂製的十二獸首錶。
 

工藝錶款製作難度高，多以限量發行或特殊訂製為主，生肖錶便是以此形式發售，Arnold & Son今年創作的Perpetual Moon牛年錶，在一輪明月襯托下展現金雕牛與微繪的日本古城；雅典錶也運用2項工藝展現充滿動感的牛，先由金雕大師雕刻精細的地景，搭配內填琺瑯製作昂首奮進的金牛，相當吸引人。

▲▼ 工藝錶 。（圖／公關照）▲▼ 工藝錶 。（圖／公關照）

▲Arnold & Son打造限量8只的Perpetual Moon金雕微繪牛年腕錶，1,580,000元。（圖／Arnold & Son提供）

▲▼ 工藝錶 。（圖／公關照）▲▼ 工藝錶 。（圖／公關照）

▲雅典錶限量88只鎏金系列金牛生肖腕錶，1,315,800元。（圖／Aroold & Son提供）

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關鍵字：

Roger Dubuis, 羅杰杜彼, 亞瑟王, 圓桌騎士, Arnold & Son, 雅典錶, Ulysse Nardin

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