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過年最討厭長輩問這幾題　翻白眼心聲直接印在Swatch錶上

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▲▼春節時尚配件 。（圖／公關照）

▲Swatch x You台灣獨家新年畫布集結各種惱人問題與最爽快的回答，訂製專屬錶款，3,950元。（圖／Swatch提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

農曆新年假期將至，許多返鄉遊子最怕回家被親戚長輩問一些難纏問題，包括好奇一個月賺多少錢、是否有計畫買房、或被關心何時要結婚、已婚者又要繼續被逼問是否要生寶寶、有小孩的人則被追問成績如何……，種種令人翻白眼的問題，都出現在Swatch x You台灣獨家新年畫布上，同時附上最酷最直白的回答，讓錶迷可自由選擇問題與回答訂製專屬錶款，不想說出口得罪家鄉長輩？戴這只錶就對了！

▲▼春節時尚配件 。（圖／公關照）

▲Swatch x You 訂製系列全新台灣獨家新年畫布呈現的難纏問題讓人心有戚戚焉。
 

Swatch x You不定期推出畫布，讓錶迷選擇喜愛區塊，訂製專屬錶款，錶背還可接受15字以內的印字服務，品牌搶在春節前發布台灣獨家畫布，羅列大眾最怕被長輩關切的各種問題，以及「關你屁事」、「我跟你很熟嗎」等痛快回答，印在錶上透露真實心情。

▲▼春節時尚配件 。（圖／公關照）

▲孫芸芸佩戴自己設計的珍珠富貴項鍊。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG，以下同）
 

當然新年期間，少不了求好運的應景配件，名媛孫芸芸為同名品牌YUN YUN SUN設計金條造型與福、發字等18K金鍊墜，以及珍珠環繞富字的珍珠富貴項鍊，祝福佩戴者財運亨通，向來是「帶貨王」的她親自戴上一系列新作示範，期望能帶動買氣。

▲▼春節時尚配件 。（圖／公關照）

▲孫芸芸同名品牌YUN YUN SUN推出金條、福、發字等新年應景首飾，她親自示範。

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