情人節香氛推薦！Jo Malone藍風鈴太美、Dior滾珠香水補香好方便

▲各品牌話題新香都擁有高人氣。（圖／品牌提供、記者曾怡嘉攝，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

情人節即將到來，各大品牌香水推出話題新品來攻佔荷包，香民最愛的Jo Malone推出藍風鈴彩繪系列，超美外型讓人想全部收藏，Dior則推出迷你好攜帶的漫舞玫瑰親吻香水，讓你隨時補香，若擔心香水太刻意，diptyque的花都之水髮香噴霧也是好選擇。

▲品牌一口氣推出3種尺寸，給香民更多選擇。

去年網路討論破表的Jo Malone藍風鈴限量彩繪系列，台灣即日起限量開賣。身為品牌明星香氛之一，透過深淺不同的油彩將藍色花瓣彩繪餘瓶身，更顯藍風鈴的清新脫俗，這次一共推出3種尺寸，更囊括居家工藝香氛蠟燭，可說是相當完整。

▲工藝香氛蠟燭極限量，入手得趕快。

前調以藍風鈴和丁香花蕾，帶出淡雅幼嫩的花香，中調糅合柿子的果香與鈴蘭、野薔薇和茉莉的花香，襯托出明亮香調。最後再佐以白麝香加強了前調及中調的底蘊，譜出了又令人心醉的動人香氣。

▲diptyque 花都之水髮香噴霧。

diptyque花都之水有著獨特的柑苔香，更能突顯馥郁芬芳的玫瑰花束以及粉紅胡椒的清新佛手柑香調，同時帶出廣藿香香氣。花都之水香氛系列，除了既有的淡香精、香氛手環、香氛別針外，今年全新推出髮香噴霧，為秀髮帶來迷人香氣，噴霧中富含滋養防護功效的山茶花油，芬芳同時養護髮絲。

▲Dior 漫舞玫瑰親吻淡香水。

以繽紛花香為主調的Miss Dior 漫舞玫瑰淡香水，噴灑瞬間伴隨著佛手柑與白麝香香氣，巧妙烘托廣藿香原精的香氣輪廓。今年品牌推出全新輕巧好攜帶的漫舞玫瑰親吻淡香水，瓶身上鑲嵌著圓潤玻璃滾珠，輕觸肌膚釋放恰到好處的香氣，能於頸間、手腕上留下輕吻般令人沉醉的氣息。