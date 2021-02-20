重看《龍貓》又有新體會！敲醒了我們的無憂童年及藏在心裡的純真

▲吉卜力動畫《龍貓》。（圖／《龍貓》劇照）

「Totoro~Totoro~Totoro~~Totoro~~」當耳熟能詳的樂曲響起，腦海自動浮現電影《龍貓》的經典場景，有看似軟綿綿的龍貓公車、肚子圓滾滾撐著傘的大龍貓，還有女主角小月和小梅開心的笑臉。

對許多人來說，《龍貓》是童年裡必備的回憶之一，即使看過好幾十次，還是永遠看不膩。在 2021 年農曆春節前夕，這部經典的動畫電影登上大螢幕，讓所有喜愛龍貓的朋友能夠在電影院觀賞溫馨感人、充滿懷念意味的老故事；而這時候的我們，再次觀看《龍貓》的感受和小時候一樣嗎？或者，透過回憶的觸動、主角的互動與龍貓可愛的呈現，又獲得了哪些新的內在體會呢？

曾經，我們擁有著如此乾淨透明的靈魂

▲吉卜力動畫《龍貓》。（圖／《龍貓》劇照）

「孩子的靈魂，是純潔且透明的。」故事中，因為小月、小梅的媽媽染上結核病必須入院治療，為了就近照顧妻子，父親帶著兩姐妹搬進一間森林裡的舊房子，在此展開和自然間的相處，以及開啟與龍貓的相遇。

記得在電影轉折處時，小梅因為想讓媽媽吃到鄰居奶奶種的玉米，相信媽媽只要吃了玉米便能大病痊癒，盡早回到她們的身邊，和姐姐小月鬧了脾氣之後，自顧自地跑走沒想到卻迷了路，引發一連串緊張又扣人心懸的氛圍。小梅這般單純天真的想法，擇善固執的念頭，是在普遍大眾很難看到的；如此善良的橋段，彷彿也在提醒著觀眾們：「我們的靈魂都曾經透明而亮麗，晶瑩剔透到沒有任何雜念瑕疵。」

龍貓象徵人們渴求能有一對依靠的肩膀

▲吉卜力動畫《龍貓》。（圖／《龍貓》劇照）

從小月在公車站偶遇龍貓，到小梅失蹤後小月急忙去找龍貓懇求協助的情節，象徵的都是人與任何生命在互動中所產生的依靠與羈絆，「只要有你在，那就什麼都不會害怕了」，一股簡單的心念，牽起了一段緣分與關係。

如今再次看著「龍貓」的角色，編輯覺得像極了人們心中的那盞燈塔，也是我們最為渴求的的依靠關係。就像小月、小梅總是從龍貓身上獲得溫暖和幫助，並且也打從心底信任龍貓，認為不管發生什麼樣的事情，龍貓都會是最安穩的靠山；你心裡也有這樣一個人嗎？也有一對肩膀是無論距離、現實，總能在你悲傷失落的時候給予你力量嗎？

藏在心裡的孩子始終都在，從不曾消失

▲吉卜力動畫《龍貓》。（圖／《龍貓》劇照）

至於，為何《龍貓》能受到廣大的觀眾喜愛呢？很有可能的是，部份原因和我們藏在心裡的小孩有關。長大後，我們漸漸學會在外表隱藏自己的情緒，往往為了顧全大局而不敢表達心裡真實的想法，不斷把委屈往肚子裡吞，任憑現實逐漸將自己吞沒。

當小梅告訴爸爸在森林與龍貓的相遇時，父親並非第一時間指責孩子幻想，而是溫柔地說：「這樣啊，那妳一定是遇到這座森林的主人了！」在面對女兒時，身為考古學家講求實證的草壁達郎，選擇用孩子的應對方式回覆，可以說是他認真看待和小梅的對話，也可以說是他用心裡純真的孩子，來看待並用心回答小梅的問題吧！

宮崎駿曾說過：「《龍貓》想傳達的訊息是──這世界充滿困難，但這就是人生。」雖然電影故事是溫馨、結局是美好的，但也清楚道盡了家人間的羈絆，和人們總是需要向現狀低頭的真實感。無論如何，《龍貓》早已深植於觀眾的心中，相信不管過了多少，我們依舊會為這個簡單的故事微笑與流淚。

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