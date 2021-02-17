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吐司、酪梨、水煮蛋從餐盤跑出來變身絨毛小包　每一款都超級可愛

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編輯／ChiNg

偶爾就是要幫自己的生活增添一點儀式感，讓原本的東西添一分可愛與療癒的色彩也許就不會覺得那麼苦悶與疲憊，其實生活周遭無論是小包包、家用品還是穿搭小配件都可以用另一種Q萌的方式呈現，小編特蒐幾款療癒小物豐富一下大家的日常。

＃早餐造型毛毛包

英國品牌JELLYCAT其實是專為寶寶玩具所設立，時常推出許多萌到連大人都會喜歡各種食物、動物造型的絨毛娃娃，這次推出「造型毛毛包」系列無論大人還是小孩都能使用，立馬在網路上引起一片轟動。全系列共有十款造型，包含了早餐盤上常見的水煮蛋、酪梨、吐司麵包以及許多人愛吃的鳳梨、水梨，甚至連辣椒都來參一咖，JELLYCAT將它們通通做成了Q版的造型斜背包每一款都超級可愛，絕對是老少通殺。

▲生活軟萌小物（圖／翻攝自jellycat.waca.tw）

▲生活軟萌小物（圖／翻攝自jellycat.waca.tw）

▲生活軟萌小物（圖／翻攝自jellycat.waca.tw）

▲早餐常見的吐司、酪梨、水煮蛋通通變成了可愛的造型斜背包。（圖／翻攝自jellycat.waca.tw，下同）

▲▼療癒軟萌小物（圖／翻攝自jellycat.waca.tw）

▲全系列共十款，為了寶寶們的營養均衡同步推出了草莓、水梨、鳳梨、柳丁以及西瓜五種水果系列。

＃花朵花瓶

喜歡花花草草的人一定不能錯過這款，韓國雜貨網10X10不但要讓你家裡處處開花更要助攻你「以花治花」，推出這款小花造型的花瓶，光看外觀由大大一個手繪風的簡約花朵以及花莖打造而成的可愛花瓶就讓人融化，此系列包含透明花朵款式以及半透明彩色花朵款兩種樣式供大家選購，每一個看起來就像是從小時候讀的童話故事書走出來的，放一盆這樣高顏值的花瓶在臥室讓人看了真是心花怒放。

▲▼療癒軟萌小物（圖／翻攝自10X10.co.kr）

▲花朵造型花瓶共有透明以及半透明兩種系列，讓生活充滿了儀式感，不但能當作花瓶使用更能放在家裡作為擺設。（圖／翻攝自10X10.co.kr）

＃相機巧克力罐

近年颳起了復古流行風潮就連巧克力罐也不例外，日本品牌咖樂迪咖啡農場將巧克力罐包裝成復古相機的外型立馬於網上引起熱議大家瘋狂搶購，做工上也絲毫不馬虎細心的設計了「萊卡風相機」以及「雙眼相機」兩款造型且皆有黑色與咖啡色兩種顏色可以挑選，不得不說實在是很細緻也很用心，將復古味飄香的相機打開後就可以嚐到美味可口的巧克力，害怕巧克力被偷吃的人就趕快買一個相機回家把巧克力藏進去吧。

▲▼療癒軟萌小物（圖／翻攝自kaldi.co.jp）

▲復古相機巧克力罐共有兩種不同的造型系列，做工細緻且逼真完全想不到裡面藏了巧克力。（圖／翻攝自kaldi.co.jp）

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關鍵字：

生活小物, 家居用品, 療癒, 可愛

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