4間「手工巧克力」名店激推！星座主題、伯爵櫻桃都是少女們最愛

▲巧克力。（圖／Flora Lin / chochoco 粉絲專頁）

情人節即將到來，你想好怎麼和另一半一起度過了嗎？

如果還沒，推薦可以參考本篇所推薦的 4 間手工巧克力專賣品牌，快根據自己的需求和預算，選出最適合的送禮！

1.chochoco 巧克力專賣店

▲chochoco 巧克力專賣店。（圖／chochoco 粉絲專頁）

相信愛吃巧克力的人，多少都曾耳聞過「chochoco 巧克力專賣店」，這裡除了有招牌的生巧克力外，還有松露巧克力、布朗尼、馬克龍和法式軟糖等，全都是少女們的最愛，一次打包準沒錯！

而為了搭配這次的西洋情人節檔期，chochoco 也特地推出限時限量的「伯爵櫻桃生巧克力」，將比利時 60% 的頂級可可，揉和進伯爵茶葉和櫻桃果香，增添整體的層次感，讓尾韻更加豐富迷人。目前除了在在台北、台中皆有門市，也有提供宅配的服務。

2.Du Rhône Chocolatier Taiwan

▲來自瑞士日內瓦的精品巧克力。（圖／Du Rhône Chocolatier Taiwan 官方網站）

Du Rhône Chocolatier 是來自瑞士日內瓦的精品巧克力，創立於西元 1875 年，傳承百年的手藝，深受許多世界名人的喜愛，其中的明星商品——糖摩卡，更是邱吉爾先生與摩洛哥葛蕾絲凱利皇妃的最愛。

來到台灣後，Du Rhône Chocolatier 選擇在文華東方酒店落腳，是亞洲的首間分店。如果預算夠多，不妨親自品嚐這絲滑順口的百年經典巧克力。

3.七見櫻堂手工巧克力甜點專賣

▲七見櫻堂手工巧克力甜點專賣。（圖／七見櫻堂粉絲專頁）

七見櫻堂是洋菓子專賣店，除了喜餅、彌月蛋糕外，也有販售手工巧克力禮盒，在板橋及師大各有一間實體門市，平時順應時令會不定期推出季節限定的主題活動，如帶有濃濃和風的抹茶祭與櫻花季等。

因此來到七見櫻堂，可以試試他們家的抹茶生巧克力。有別於單吃巧克力的甜膩，濃郁茶香伴隨著巧克力的滑順，淡淡的喉間回甘，更是叫人為之神魂顛倒！

4.Cona’s 妮娜巧克力

▲Cona’s 妮娜巧克力。（圖／Flora Lin / 妮娜巧克力官網）

「妮娜巧克力夢想城堡」是南投知名的景點，許多人來到此就是為了一嚐好吃的手工巧克力，在妮娜巧克力中推出了許多不同的產品支線，其中浪漫的「愛在銀河系」（星座巧克力）更是店內的人氣商品！

每顆星球都象徵著一種星座，擁有著璀璨外表的同時，嚐起來也是甜蜜香醇，最適合在這一年一度的情人節，將這份專屬的情意送給心上人。

事實上，編輯覺得「情人節送禮」不僅只是一個儀式感，更重要的是透過節日向對方表達平時不會說出口的愛意，感受被放在心上的那份重視。今年情人節如果沒有事先準備大餐，或許可以考慮買盒象徵的巧克力，將滿溢的愛寄寓在裡頭向對方傾訴喔！

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