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奧斯塔羅12星座一周運勢0215-0221　處女、雙子正財運最旺

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▲運勢 。（圖／奧斯提供）

20210215-0221奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：處女座事業運最旺！對於目前的學事業，更加的投入與認真，也不斷地尋找機會在目前的工作當中有往上爬升的機會，而在自有公司方面的朋友，會有更加積極拓展事業版圖的想法。

TOP2：獅子座愛情運最旺！下周的感情世界也同樣顯得踏實，不會有太大的起伏，但相對的雙方的情感也顯得平淡不會有太多激情。

TOP3：雙子座金錢運最旺！正財運運勢良好，建議下周在本業上多加努力，短期內將有進財的可能，要好好把握。

本周需注意星座

1.巨蟹座事業運需要留意：粗心大意的狀況在學事業方面，顯得更加嚴重，奧斯提醒下周面對學事業要多提起些熱情、在面對工作時也要再細心一些，別讓下周的狀況抹煞了過去的努力。

2.雙魚座愛情運需要留意：下周兩人的爭執狀況將更加明顯，會為了一些小事情出現爭吵，奧斯會建議下周多避免和另一半起爭執，因為下周的爭執是都容易往另一半心裡面去的。

3.天秤座金錢運需要留意：正偏財運都較差，不建議理財和投資，若現有投資的朋友下周不建議作增資動作。

牡羊座

整體運勢★★
過往努力扎下的根基在下周動搖了起來，因此將讓牡羊朋友在下周面臨些困境，奧斯提醒下周在面臨狀況時，該花心思好好想想目前事情的其他出路了。

愛情運勢★★
對於感情的未來感到擔憂，雙方都無法有效的掌握住未來，將朝向彼此重心都失去的方向發展，該好好調整彼此在感情世界裡的步伐囉。

事業運勢★★
下周也將開始動搖起來了，將是不太穩的一周。工作上要多留意細節避免粗心大意，以免因一周的不穩而影響之後的工作狀況。

金錢運勢★
正偏財運皆不佳，也有破財的機會，類似交通罰單等的可能性存在，或莫名花筆金錢，下周要多加注意。

金牛座

整體運勢★★★★
金牛座的朋友對於目前的現況感到知足，不再像過去那麼給自己壓力，開始懂得享受目前的生活。

愛情運勢★★★★
雙方沉溺在目前的感情相處當中，也不願意打破這樣的感覺，但奧斯提醒也因為如此，要是習慣了也就停下向前的腳步了。

事業運勢★★★
事業方面都算相當穩定的一周，讓自己在目前的環境中安定下來，不會有太大的起伏。

金錢運勢★★★
正偏財運平穩的一周，不會有太大的起伏，偶爾花點小錢犒賞自己是可以的。

雙子座

整體運勢★★★★
雙子下周的行動力提高許多，過往有不想解決的事情也將在下周有解決的機會，奧斯要提醒，行動力的提升讓你在下周顯得極積許多。

愛情運勢★★★★★
雙方的感情在下周顯得積極許多，對於目前的感情也有極高的共識，是充滿熱情的在經營這段感情，並且樂意分享心中想法樂於溝通。

事業運勢★★★★★
事業運方面，如果一直有煩惱的工作內容，下周有望做個段落，稍稍減緩煩人的壓力。另外如果業務或自有公司類型的朋友，下周也有望進點新案子，工作上有突破。

金錢運勢★★★★★
正財運運勢良好，建議下周在本業上多加努力，短期內將有進財的可能，要好好把握。

巨蟹座

整體運勢★★★
下周巨蟹朋友則顯得粗心許多，許多事情思考得不夠周詳就付諸行動，導致之後會有問題爆發的隱憂。

愛情運勢★★
雙方下周面對情感顯得不太用心，有稍稍漫不經心的感覺出現，奧斯建議下周要多花點心思經營目前的情感，可別因為忙碌疏忽了另一半。

事業運勢★★
粗心大意的狀況在學事業方面顯得更加嚴重，奧斯提醒下周面對學事業要多提起些熱情，在面對工作時也要再細心一些，別讓下周的狀況抹煞了過去的努力。

金錢運勢★★★
正偏財運都不理想，存在著破財的機會，奧斯建議下周著重如何守財會是一大重點。

獅子座

整體運勢★★★★
下周獅子的朋友則顯得腳踏實地許多，踏實的因素在下周完全落實在你的生活當中，而這樣的態度將讓你周遭朋友感覺安心穩定的感受。

愛情運勢★★★★
下周的感情世界也同樣顯得踏實，不會有太大的起伏，但相對的雙方的情感也顯得平淡不會有太多激情。

事業運勢★★★
事業方面則顯得勞累許多，因為腳踏實地的關係讓自己在下周工作上，許多事情都親力親為，而也因為這樣的狀況讓自己忙得有點不可開交。

金錢運勢★★★
偏財運勢不佳，正財運勢較好，所以多留心在事業工作上，有機會為你增加許多收入。

處女座

整體運勢★★★★
下周處女朋友則顯得積極上進許多，而這樣的上進及積極卻不像是在怠惰中改變，反而像是在精益求精的感覺，將是個非常好的週期。

愛情運勢★★★★
雙方更願意在目前的情感裡頭努力，讓雙方在目前的感情中都感到穩定踏實許多，面對問題與爭執雙方也相當積極的願意處理。

事業運勢★★★★
對於目前的學事業更加的投入與認真，也不斷地尋找機會在目前的工作當中有往上爬升的機會，而在自有公司方面的朋友，會有更加積極拓展事業版圖的想法。

金錢運勢★★★★
正財運優於偏財運，專業努力受到職場主管的肯定，有望得到許多的金錢回報。

天秤座

整體運勢★★★
天秤的朋友下周將會是個放棄思考的一周，過往思需清晰的狀況下周不再強烈，在面對事情上會較被動些。

愛情運勢★★
對於情感稍微產生逃避的想法，或是使面對事情的積極度降低，連帶影響面對愛情時的狀況，另外過往的回憶在下周也將浮現讓你感到苦惱，需多留意。

事業運勢★★
面臨學事業工作也顯得被動許多，使不上力的感覺將強烈出現，以致你在處理事情或面對問題時，都多了份厭倦感。

金錢運勢★★
正偏財運都較差，不建議理財和投資，若現有投資的朋友下周不建議作增資動作。

天蠍座

整體運勢★★★
長久以來堅持的事物或想法在下周受到不小的挑戰，有可能是家人也有可能是來自於朋友，而也因為這樣的狀況讓天蠍朋友稍稍的情緒受到影響。

愛情運勢★★★
下周兩人之間有不小的口角狀況產生，但終屬暫時性的，而這樣爭執也將帶領彼此進入更深的情感層次中，因此奧斯提醒下周的爭吵可別往心裡去。

事業運勢★★★★
在目前的學事業中，有機會再創造出還不錯的成績，因此下周將會在工作上做得有聲有色，要好好把握。

金錢運勢★★★★
偏財運勢較差，正財運勢還不錯，要是下周有機會和朋友聚會或見面，有機會了解到不錯得進財機會。

射手座

整體運勢★★★
下周射手座的朋友，面對目前的環境些微感覺自己的不足，因此有想提升自己的想法出現，面對目前熟悉的現況開始猶豫與選擇是否要做些改變。

愛情運勢★★★
在下周會感覺目前的愛情不太足夠，少了些什麼？下周思緒的提升將帶領感情進入更深的層次，也願意帶領另一半向前邁步。

事業運勢★★★
事業上將面臨一些轉變，可能是新業務的授命或工作內容的變換，換言之將是個充滿變動的工作週期。

金錢運勢★★★★★
正財運佳適合投資，多留意國際投資走向方面的訊息，這對你的投資會有加分。

摩羯座

整體運勢★★★★
摩羯朋友思緒清晰也活絡許多，如正是需要動腦時期的，下周會是值得好好握的一周，另外因下周的思緒清晰許多，所以面對問題時都能妥善解決。

愛情運勢★★★
下周對於愛情的思緒也清楚許多，但也因為如此導致僅存在想的階段，有點忽略了現實的發展，所以也要著重在現實發展，對情感的發展才會比較好。

事業運勢★★★
下周在學事業方面，則顯得有點不切實際的狀況，可能是手邊工作還沒完成就在想著之後如何慶祝，所以下周雖工作能力不錯但也要運用在對的地方。

金錢運勢★★★★★
下周正財運良好，若是設計性質或是業務性質有望多接些case讓你多賺點錢。

水瓶座

整體運勢★★★★★
水瓶的朋友下周將是充滿開心與愉悅的一周，心靈上的喜悅反應在外在讓你整體看起來都清新不少，若目前有煩人惱人的事情也都在下周畫下個段落。

愛情運勢★★★★★
雙方關係在下周充滿濃烈的愛意，相處與想法上都將更加融洽，部份問題也在下周獲得解決。

事業運勢★★★★
事業將有望踏上一段成功的旅程，距離成功的距離將在下周拉近一大步，手邊繁雜的工作與事情也有望畫下一個段落。

金錢運勢★★★★
正財運不錯，長久努力的成功將在下周獲得金錢上的回報，會是個豐收的一周。

雙魚座

整體運勢★★
下周雙魚朋友無來由的念舊起來，過往的事情三不五時浮現在你目前的生活裡頭，有那麼點守舊的狀況發生。

愛情運勢★★
下周兩人的爭執狀況將更加明顯，會為了一些小事情出現爭吵，奧斯會建議下周多避免和另一半起爭執，因為下周的爭執是都將容易往另一半心裡面去的。

事業運勢★★★
對於目前的公司或學業感到萬分的灰心，甚至會有偷懶的狀況出現，而這樣的狀況連帶也會影響到上司或同事之間對你的評論。

金錢運勢★
正偏財運都不是非常理想，甚至會有小破財的機會。

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關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 星座

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