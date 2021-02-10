「粉紅維尼」台灣買得到了！迪士尼粉萌季快閃店　草莓奇奇蒂蒂必收

編輯／Emily

網路上很紅的「粉紅維尼」台灣終於買得到了！迪士尼今年從2月24日起，會陸續在台中、高雄、台北推出「迪士尼粉萌季期間限定店」。除了首次登台的「粉紅維尼」，還有奇奇蒂蒂、桑普邦妮的周邊，全部配合春天使用粉嫩色系，再加上櫻花、草莓等元素，用超萌模樣擄獲粉絲的心。

▲「迪士尼粉萌季期間限定店」布置成粉色櫻花森林。（圖／公關照，以下同）



「迪士尼粉萌季期間限定店」販售多樣2021年的迪士尼粉萌新品，其中最受矚目的就是限定的小熊維尼娃娃，一共推出五款造型，有穿著日式浴衣、桃紅櫻花T恤的粉紅維尼，還有拿著馬卡龍的側坐維尼，分成粉紅和黃色兩款，以及一款臉鼓鼓的Q版維尼。

▲粉萌季限定小熊維尼娃娃共有五款。



除了維尼，還有奇奇蒂蒂的娃娃，同樣是臉鼓鼓的Q版造型，兩隻頭上都戴了草莓帽子，讓它們比平常更可愛。

▲粉萌季限定草莓造型奇奇蒂蒂娃娃。



想要實用一點的小物，可以看看做成蜂蜜罐造型的「維尼公仔藍牙喇叭」，全部粉紅色的「維尼造型無線鍵盤」，或是印滿唯美櫻花、維尼插畫的口罩收納盒，每一款都讓人心動不已。

▲維尼公仔藍牙喇叭。



▲維尼造型無線鍵盤。



▲粉萌季限定口罩收納盒。



「迪士尼粉萌季期間限定店」店面特別打造成有小熊維尼與小豬、奇奇蒂蒂、桑普邦妮現身的粉色櫻花森林，逛起來能感受到春天氣息。

▲「迪士尼粉萌季期間限定店」2月24日在台中勤美誠品綠園道、2月25日在高雄夢時代、3月2日在台北誠品生活南西店快閃開跑。

#Tom and Jerry 主題快閃店－京站威秀

除了迪士尼快閃店，最近有電影版要上映的「湯姆貓與傑利鼠」也在台北京站威秀開設快閃店，推出復古風的老帽、袋子、飲料提袋等眾多商品，從穿的到生活用品都有，俏皮可愛的圖案讓人一看就回想起卡通經典情節，還有限量公仔和拍貼機可以玩。快閃店會從2月5日開到3月2日，粉絲們千萬別錯過。

▲Tom and Jerry 主題快閃店販賣眾多周邊商品。（圖／翻攝自Facebook@Fanfanstw）

#Pinkoi x miffy主題店

設計購物網站Pinkoi特別與療癒的米飛兔（Miffy）合作推出期間限定店，2月26日至3月21日會在台中Zeller Coffee販售來自亞洲眾多品牌的米飛兔聯名，品項包含居家擺飾、環保配件到科技配件，所有物品融入米飛兔設計，瞬間萌度大增，讓人無法抗拒，店內也規劃了拍照景點、專屬濾鏡，給大家合影留念。

▲Pinkoi x miffy主題店集結180種miffy聯名商品跨海來台展出。（圖／Pinkoi提供）

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