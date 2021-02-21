美少女戰士「純金項鍊」有鑲鑽、玻璃戒指閃閃發光　夢幻到讓人心動

編輯／ChiNg

對許多人來說少了耳環及項鍊就像是素顏出門一樣的不自在，無論是耳環、手鍊還是項鍊都是穿搭的重要配件，雖然小巧可愛卻是不可或缺的重要點綴，相信很多人跟小編一樣對於可愛療癒的小飾品完全沒有抵抗力，小編特蒐四款必敗夢幻飾品讓你看得心癢癢、買也買不完。

＃LOTIN X 迪士尼：烏蘇拉戒指＆耳環

相信大家一定看過不少迪士尼公主系列飾品，個個都夢幻到讓人幻想著自己就是住在城堡裡的公主，這次日本迪士尼與飾品品牌LOTIN推出罕見的反派角色「烏蘇拉」系列聯名，心地再壞只要是女人還是愛美的！此系列包含了吸睛的經典章魚腳造型戒指以及裝有艾莉兒美妙聲音的海螺造型項鍊，除此之外還有極富海神權威象徵的三叉戟造型耳針，每一款都以烏蘇拉的邪惡代表色紫色鋯石作為點綴，一眼認出這就是烏蘇拉的化身。

＃美少女戰士純金硬幣項鍊

近期因劇場版美少女戰士的上映推出了許多周邊商品，把粉絲們燒得沸沸揚揚的，這次為了再度紀念童年動畫成功推上了大銀幕推出少女們必敗的紀念商品「純金硬幣項鍊」，光外包裝就夠吸引人了採以電影的視覺設計為主題搭以夢幻的粉紅色外盒，打開之後便能欣賞這有如藝術品的純金項鍊，此次使用的是由英聯邦庫克群島政府所發行的特殊紀念金幣極具紀念價值，並且印有了月野兔的圖樣以及「SailorMoon Eternal」字樣再奢華的鑲上施華洛世奇鑽石，美得讓人難以抗拒。

▲純金紀念幣項鍊全球限量3,000組，預計於三月下旬推出，金幣正面充滿了各種經典元素，反面則印有了英國女王的頭像，整條項鍊十足奢華。（圖／翻攝自iei.jp）



＃BONNY&READ X三麗鷗聯名耳環

台灣飾品品牌BONNY&READ以親民的價格以及可愛的設計成功俘獲許多人的芳心，這次再度造成騷動的推出三麗鷗系列耳環，此系列包含了人氣卡通偶像布丁狗、大耳狗、Kitty、美樂蒂等九隻經典角色，其中最療癒人心的非蛋黃哥莫屬，不知道讓慵懶的蛋黃哥趴睡在耳朵上是什麼感覺？一口氣把童年裡所有的夥伴們都拿出來敘舊，就像是辦了一場大型同學會，叫人怎麼捨得不趕快手刀搶購。

＃KEANE手吹玻璃戒指

若不喜歡與別人撞款，喜歡獨特、個性風的話就選擇這個來自紐約的小眾品牌KEANE主打的手吹玻璃系列，有別於一般飾品皆是由金屬打造而成，KEANE以玻璃工藝走出自己的特色推出此系列戒指，無論是成形、上色還是製作花紋，盡是透過手吹玻璃的方式進行，因此絕對不會有一模一樣的商品，每一款都是獨一無二、絕無僅有的存在。

▲戴上手吹玻璃戒指在陽光下看起來彷彿就是一顆顆的珠寶，晶瑩剔透、閃閃動人。（圖／翻攝自IG＠keanenewyork）



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