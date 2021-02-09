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皮膚科醫師教「正確洗頭方式」　7大清潔護理觀念你知道幾個？

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▲▼頭皮正確清潔護理7大關鍵。（圖／翻攝ＩＧ）

▲正確洗頭和護理是擁有健康蓬鬆髮絲的關鍵。（圖／翻攝IG@sooyaaa__、@seul__p）

編輯／Amanda

想要一頭健康蓬鬆的秀髮，正確洗髮和護理是非常重要的，洗頭洗錯了不僅出油快，還可能傷害頭皮、髮絲，甚至可能導致掉髮、白髮提前出現等問題！日本皮膚科醫師就列出了關於頭皮頭髮清潔、護理的7大觀念，快來看看你洗頭洗對了沒？

1.水溫不能太熱

洗髮時別使用太高的水溫，建議在38度左右與體溫相近的溫度最好，水溫如果超過42度，不僅會刺激頭皮讓頭皮變得容易出油，還容易引起頭皮發炎。

2.洗護產品不一定要成套買

洗髮護髮產品不必一定要同一個品牌、系列，依照個人頭皮、髮絲狀況選擇適合搭配的產品即可。

▲▼頭皮正確清潔護理7大關鍵。（圖／翻攝ＩＧ）

▲洗頭主要是洗頭皮，最後用泡沫帶到頭髮尾端即可。（圖／翻攝IG@kerastase_official）

3.洗髮精主要洗頭皮

洗髮精最主要是清潔頭皮而不是頭髮，在手上起泡再按摩清潔頭皮後，用剩餘的泡沫輕輕順到頭髮幾下就可以了。

▲▼頭皮正確清潔護理7大關鍵。（圖／翻攝ＩＧ）

▲洗頭前先用梳子梳順頭髮能避免扯到打結處掉更多頭髮。（圖／翻攝IG@3ce_official）

4.檢視洗頭方式是否正確

正確的洗頭方式如下，檢視一下自己的洗頭方式是否有錯誤之處。
Step 1：洗頭前先用梳子梳順頭髮。
Step 2：沖濕頭髮後別立刻用洗髮精，先用清水多沖一下頭皮邊稍微輕輕按摩，幫助濕潤頭皮。
Step 3：洗髮水打出泡沫後再抹到頭上輕柔揉洗。
Step 4：洗頭的順序建議從髮量最多的腦後帶到兩側，再往頭頂、前額處、髮際線，以輕柔的力道揉洗，移動時不要施加力量。
Step 5：最後沖洗時可從下往上的方向沖洗，並注意不要讓泡沫殘留在頭皮或髮際線上。

5.更換不合適的洗髮精

如果前一天晚上洗好頭，隔天早上起床頭髮已經覺得黏膩、出油嚴重，代表目前使用的洗髮產品不適合你，建議儘快更換。

6.護髮乳別接觸到頭皮

護髮產品要避開頭皮，建議從離頭皮10cm處往下塗抹，如果是短髮，頭髮沒有經常染燙或受損，可省略使用護髮乳。

7.不要帶著濕頭髮睡覺

洗完頭後一定要吹頭髮，不要濕著頭髮就睡，也盡量不要綁著頭髮睡覺。

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關鍵字：

保養, 護理, 頭皮, 頭髮, 洗頭, 洗髮, 清潔, 正確方式, 關鍵, 皮膚科醫師, 醫生

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