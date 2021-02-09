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今年必買清單：熱賣13年的指甲油、每兩秒就賣出一支的護手霜

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記者李薇／綜合報導　圖／品牌提供

年末到來，身為女性愛用的品牌，歐舒丹盤點旗下最熱賣TOP 5，發現乳油木護手霜依舊蟬聯冠軍寶座，每2秒就賣出一條，可見超級厲害，還沒用過的一定要入手。OPI也盤點旗下最熱賣的單品，其中法式情挑指甲油更是缺貨到不行，穩坐暢銷指彩色13年，超級厲害。

第一名：乳油木護手霜

▲歐舒丹,OPI,指甲,護手霜,保養,乳霜,精華,眼部精華,。（圖／品牌提供）

全球暢銷明星商品，平均每2秒銷售一條的乳油木護手霜，蘊含20%乳油木果油、揉合蜂蜜、杏仁、亞麻與蜀葵等天然保濕因子，能迅速吸收不黏膩，有效舒緩乾燥的雙手。

第二名：光萃肌活露

▲歐舒丹,OPI,指甲,護手霜,保養,乳霜,精華,眼部精華,。（圖／品牌提供）

短短推出兩年已創下每分鐘銷售1瓶的佳績，成為人氣明星商品！每瓶蘊含3,000顆以上光微導晶球，包覆著珍貴蠟菊精華油漂浮在精華液裡，成千顆閃閃發亮的晶球，宛如普羅旺斯繁星點點，更被網友暱稱為 #星光瓶。

第三名：蠟菊賦活極萃霜

▲歐舒丹,OPI,指甲,護手霜,保養,乳霜,精華,眼部精華,。（圖／品牌提供）

熱銷超過百萬瓶經典不墜抗老乳霜！深耕研蠟菊20餘年，解鎖長達6年研究成果，運用最新獨家萃取技術「超微分萃析法」，完整保留蠟菊核心精華，提升蠟菊濃度30％，更萃取出被稱為天然視黃醇的「蠟菊超效醇萃」，結合主力成份「蠟菊極萃複方」，能由內而外全方位修護、撫平皺紋、防止膠原蛋白流失、缺乏彈力及乾燥粗糙等老化現象。

第四名：光萃肌活亮眼修護露

▲歐舒丹,OPI,指甲,護手霜,保養,乳霜,精華,眼部精華,。（圖／品牌提供）

今年三月甫上市，首月就賣掉4個月的庫存！領先業界首款眼部前導精華 #亮眼星光瓶 「光萃肌活亮眼修護露」，針對眼周日夜累積壓力與疲憊修護，質地清爽好吸收，除了早晚眼周保養外，妝前使用也很適合。

第五名：草本修護洗髮乳

▲歐舒丹,OPI,指甲,護手霜,保養,乳霜,精華,眼部精華,。（圖／品牌提供）

回購率No.1，內行人都愛用！草本修護洗髮乳天然溫和植物性清潔成分基底，蘊含歐白芷、薰衣草、天竺葵、伊蘭伊蘭與甜橙5種草本精華油，揉合向日葵籽油與黑燕麥氨基酸兩大天然護髮成分，能預防髮絲分岔斷裂、有效修護受損髮絲，抵抗防禦高溫等外在因子造成的熱傷害，使秀髮柔順不打結，髮質呈現柔順動人。

除了歐舒丹，指甲彩繪近年也是大勢，OPI也盤點最熱賣的5款單品，其中，古布阿蘇指精華一推出就立刻被秒殺，因為太清爽好用，成為很多愛美女性的愛用首選。

第一名：古布阿蘇指精華

▲歐舒丹,OPI,指甲,護手霜,保養,乳霜,精華,眼部精華,。（圖／品牌提供）

經典秒殺身體精華油，富含白茶萃取、酪梨油複合精華、古布阿蘇、葡萄籽油、卵磷脂等多種抗老化成分。滋潤親膚又不油膩，可針對極乾燥的指緣、關節肌膚作密集修護，重回澎潤細緻美肌，同時防止老化。亦可混入身體乳按摩於全身肌膚，每日例行乳液保養即刻完美升級。

第二名：古布阿蘇手部密集修護霜

▲歐舒丹,OPI,指甲,護手霜,保養,乳霜,精華,眼部精華,。（圖／品牌提供）

富含古布阿蘇、白茶萃取、酪梨油複合精華、胜肽、水解角蛋白等修護抗老成分，幫助即刻補水保濕、高度滋潤、深層修護身體、雙手肌膚、指緣並強健指甲。同時強化肌膚防禦力，杜絕粗糙乾燥肌，維持柔嫩細緻、彈性與健康，肌膚隨時閃耀明亮光采！

第三名：古布阿蘇指緣筆

▲歐舒丹,OPI,指甲,護手霜,保養,乳霜,精華,眼部精華,。（圖／品牌提供）

護手控人手一支，指緣筆界的秒殺傳奇！隨時隨地賦予指緣、乾燥關節肌膚深層修護與滋潤，使肌膚重現柔嫩細緻光彩。

第四名：高效溫和專業去光水

▲歐舒丹,OPI,指甲,護手霜,保養,乳霜,精華,眼部精華,。（圖／品牌提供）

富含頂級葡萄籽、蘆薈、海藻萃取精華、維生素E等防止老化及保濕配方，快速卸甲，同時養護滋潤甲面及指緣，不會引起甲面乾燥及泛白。

第五名：法式情挑

▲歐舒丹,OPI,指甲,護手霜,保養,乳霜,精華,眼部精華,。（圖／品牌提供）

造成全台OL、空姐與貴婦瘋搶的裸色指彩王者，曾一舉成為OPI 缺貨王的色號！適合各種膚色、職業、場合，一擦即刻顯白，同時為雙手增添無盡優雅慵懶，自2008年推出後，便成為台灣女性人手一支的必備命定色、蟬聯暢銷色冠軍寶座13年！

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關鍵字：

歐舒丹, OPI, 指甲, 護手霜, 保養, 乳霜, 精華, 眼部精華

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