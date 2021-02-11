坐等錢上門？不如自己打造「招財氣場」　用香味讓財源滾滾來

記者李薇／綜合報導 圖／品牌提供

過年大家都希望自己可以招好運，不但運勢很旺，還能發財就更好了，這時幫自己營造好氣場就非常重要，《ET FASHION》也盤點4款帶有招財效果的香水，可以幫助你打造出吸「金」好人緣，勢不可擋。

三宅一生 峰暴男性淡香水

以草本木質調打造的男性香氛，猶如火山陽剛氣息廣藿香為滿腔企圖增添魄力，檸檬清爽迷人與草本芬芳，潛藏深具爆發力的橘紅色能量，蓬勃又火熱的氣息，為新春氣勢開場，增添勢不可擋的好運，讓你從除夕開始旺整年！

Narciso Rodriguez 納西索 炙熱情蜜香水



炙熱的緋紅色瓶身，以經典的麝香為中心，結合熱情的玫瑰和鈴蘭，細緻迷人、綻放熱情，獨一無二的氣息，讓你散發自信成為點綴年節氣息的完美幸運香，紅紅火火為你增添財運。

Narciso Rodriguez 納西索 for her桃色優雅香精

簡約設計的桃粉色瓶身，包裹以花果香木質調打造的輕盈香氣，柔嫩玫瑰結合麝香演繹花瓣綻放的清新花香，用桃粉色魅力點亮運勢、增添生氣,為花開好運寫下完美註解。

GIORGIO ARMANI MY WAY淡香精

是一款以白花為主調的明亮花香調香水，運用最天然的成分組成，前調是明媚動人的卡拉布里亞佛手柑和清新活潑埃及橙花，帶來明亮快意的前味，中調加入淡雅溫柔的印度茉莉與晚香玉，通過分子蒸餾技術提取晚香玉心，最後再加入佛吉尼亞雪松、馬達加斯加香草和白麝香，製造出純正、精緻的高級香氣。

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