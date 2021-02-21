上半年卡通聯名美妝必買TOP 3！米奇眼影盤超可愛、柯南口紅藏CP驚喜

編輯／ChiNg

一早起床光是想到要耗上好長一段時間化妝就讓人身心俱疲，更不用說是冬天的早晨簡直是挑戰人體極限，這時候若打開化妝包看到美美的化妝品一定會帶來不少欣慰，擁有一套漂亮的化妝品肯定能替整天迎來好心情。

＃M‧A‧C X KAKAO FRIENDS

彩妝品牌M‧A‧C的子彈唇膏系列原本就小巧可愛十分誘人，這次與韓國人氣KAKAO FRIENDS重磅聯名推出限量聯名款時尚專業唇膏，將子彈殼外包裝換上了最萌的鮮豔亮黃色搭配最受歡迎的Ryan以及朋友們的圖樣，整支唇膏不僅質感爆棚就連顏值也是無話可說的高，堪稱史上萌度最高的蛋黃子彈唇膏。

此系列共包含五種款式，分別為全球熱賣的Ruby Woo櫻桃正紅色、亞洲首選的See Sheer粉紅葡萄柚色、潮派代表的Lady Danger亮紅珊瑚色以及限時限量回歸的Lucky In Love玫瑰豆沙色和To Luck煙燻玫瑰色，全系列每一款皆印有不同的KAKAO角色等你來搜集。

▲此系列已於韓國上市，台灣的朋友們若有興趣請持續鎖定官網最新消息。（圖／翻攝自maccosmetics.com.tw）

＃WHOMEE X 迪士尼

日本人氣彩妝品牌WHOMEE繼先前與日本迪士尼合作之後將於3月底再度推出第二次的聯名系列，以彩妝師米奇、米妮、唐老鴨以及黛西為主題並搭以WHOMEE經典的粉色包裝且同步推出罕見的天藍色包裝，全系列無論是眼影盤、睫毛膏、粉餅、刷具還是BB霜通通都換上了最美的包裝，讓你在化妝之前先被自己的化妝品美翻。

▲此次聯名除了經典粉紅色以外，同步推出罕見的天藍色包裝。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp，下同）

其中眉粉盤細心的區分為基本棕色調以及亮棕色款，各自擁有三種不同深淺的棕讓大家依個人需求做挑選，雖然都是天藍色外包裝但上面印的圖樣卻大不同，不管是米奇米妮還是唐老鴨黛西都可愛到讓人無法抗拒；另外，米奇米妮造型的眼影盤以橙橘色調為主，幫你打造暖橘色妝容相當適合冷調的冬天；而其他彩妝品或是刷具也是高顏值，讓人好想通通都各來一組，從外包裝到內部商品都是美到沒話說，無論是送禮還是自己用都很有面子。

▲WHOMEE與日本迪士尼的第二波聯名預計自3／26起開放於官網預購，喜歡的人不要忘記前往訂購。

＃LOVISIA X 柯南

柯南的粉絲久等了！日本化妝品牌LOVISIA聽到大家的敲碗聲，預計與廣受歡迎的動漫《名偵探柯南》聯名推出一系列化妝品，全系列視覺設計多元且精緻，光是眼影盤就有柯南與怪盜基德、赤井家族兩款，盒子外觀採以粉色以及天藍色為主題色並以淡淡的手繪風呈現角色圖樣以及許多零散的經典圖樣，打開之後每一格眼影也都刻上了各種不同的代表元素剪影，整個化妝品到處都是柯南的身影，絕對是最懂粉絲心的設計。



此系列最誘惑人心的肯定是這五隻超美口紅，唇膏頂部皆藏有各個角色的大頭圖樣而唇膏蓋亦有印上他們各自的經典服飾，將唇膏打開之後便馬上就能看見柯南與朋友們對你微笑，此系列口紅共有五種顏色各自佐以不同的角色主題，每一款都既美觀又實用保證讓你選擇障礙大爆發；另外，此次聯名也有提供化妝品套組，內容包含眼影盤、口紅、化妝包並附贈手提環保袋，喜歡的人趕快把它們丟進購物車。

▲柯南聯名款化妝品目前已開放預購，且預計將於四月中開始出貨，柯南粉們趕快手刀購物吧。（圖／翻攝自lovisia-shop.jp）

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