最新人間香奈兒！「摩納哥公主」泳池變裝秀超精彩　高顏值氣場爆棚

▲摩納哥公主夏洛特正式接下香奈兒品牌大使與2021 春夏高級時裝系列形象廣告代言人。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

摩納哥公主夏洛特卡西拉奇（CHARLOTTE CASIRAGHI）升格香奈兒品牌大使後，在萬眾期盼之下，終於迎來了由她演繹的最新形象照，畫面中夏洛特換上春夏系列無袖黑色斜紋軟呢背心，在泳池畔展開拍攝，而她174cm的模特兒等級身材，駕馭起品牌服裝更顯高級，無疑是最高顏值皇室。

▲夏洛特是摩納哥王位的第11位繼承人。（圖／品牌提供）

夏洛特卡西拉奇在去年底正式接下香奈兒品牌大使與2021 春夏高級時裝系列形象廣告代言人，34歲的夏洛特是摩納哥王位的第11位繼承人，也是美國知名女演員兼最美王妃Grace Kelly 的外孫女，備受外界矚目。此次形象照曝光，夏洛特親自演繹長版的無袖黑色斜紋軟呢背心，配蝴蝶結的裝飾，套在飄逸的長褲外，身材比例更顯高挑；利用簡潔的黑白色調呈現，如同電影般，勾勒出夏洛特身處摩納哥從早到晚的生活。

▲夏洛特時尚表現力驚艷，完美了維吉妮維婭本季的女星衣櫥想像。（圖／品牌提供）

為呈現藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）對本季「女星衣櫥」的構想，另也有亮片刺繡的兩件式雪紡套裝、紅色CHANEL字樣珍珠刺繡喀什米爾毛衣，搭配亮片刺繡卡布里褲，宛如女星的私下穿著，實用卻也華麗。夏洛特上身宛如香奈兒代名詞，在泳池畔自在行走，獨特時尚魅力十分吸睛。

▲夏洛特早就是秀場常客，2017與2018年現身Stella McCartney、Saint Laurent巴黎時裝周大秀。（圖／CFP）



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