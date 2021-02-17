「乾燥花眼影盤」美爆了！連顏色都是溫柔小姊姊的霧面暖色系

記者李薇／綜合報導

擁有玫瑰花設計的單品，總是能夠吸引少女的目光，《ET FASHION》就整理3款最近韓系推出的玫瑰花彩妝，每一款都美到不行，讓人都屏住呼吸，根本捨不得使用，而且質地跟顏色也是讓人淪陷的重要關鍵，非常絲滑、顯色又閃亮。

▲FORENCOS 裸調閃亮彩盤。（圖／gun_jeong00 IG、wang_dorijin IG）



1.FORENCOS 裸調閃亮彩盤

韓國新創彩妝品牌FORENCOS在最近推出超級閃亮的彩盤，以復古玫瑰的圖案打造出包裝設計，讓人看了就覺得美到不行，裡面更是大顆閃鑽亮片的彩盤，可以直接妝點在眼妝上面，打造出閃閃發光的眼妝效果。

▲CLIO PRO眼彩盤。（圖／cos_jiny IG）



2.CLIO PRO眼彩盤

CLIO向來也是以飽和的質地搭配顯色的色調，展現出眼影的妝效，最近推出的PRO眼彩盤更是在IG洗版起來，因為在眼彩盤上面設計了一朵花的妝點，讓人忍不住覺得相當特別，紛紛入手，重點是顏色不管新手還是老手都很好上手，可以簡單玩色出令人喜愛的妝感。

▲黛珂 春櫻盛放蜜粉餅。（圖／品牌提供）



3.黛珂 春櫻盛放蜜粉餅

輕盈粉體，3種粉嫩色澤，散發著淡淡櫻花香氣，輕撲肌膚瞬間，柔焦毛孔、修飾肌膚瑕疵，成就透亮光澤的裸透上質美肌，雖然不是玫瑰花，但上面印滿的小棵櫻花，讓人看了也覺得相當療癒，展現出時尚繽紛的質感。