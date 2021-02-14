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BV項鍊激似電話線竟要6萬元？束線帶綁手上也變潮流小物

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編輯／Emily　圖／翻攝自bottegaveneta.com、farfetch.com、peaceminusone.com

時尚有時候很難懂，生活中的平凡小物被名牌重新改造，就能身價大漲。義大利精品品牌BOTTEGA VENETA的飾品中，就有一系列項鍊、耳環、戒指…因為激似電話線的造型引起熱議，一圈圈的捲曲線，感覺家裡就有一條，但這款卻要價台幣六萬元左右，而且還銷售一空。

▲BV電話線飾品。（圖／翻攝自bottegaveneta.com）

BOTTEGA VENETA的「電話線飾品」出自他們的早春系列，造型就跟普通電話上的捲捲電線差不多，也很像拿來綁頭髮的電話線髮圈，有推出項鍊、耳環、戒指和手鍊。項鍊有浪漫的淺紫和簡約白色兩款，手環和戒指多了綠色，耳環除了以上顏色，還有紅、土黃可以選擇。雖然造型讓人有點問號，但配戴在身上其實並不突兀，配得好可以很有型。

▲BV電話線飾品。（圖／翻攝自bottegaveneta.com）

▲BV電話線飾品。（圖／翻攝自bottegaveneta.com）

▲BV電話線飾品。（圖／翻攝自bottegaveneta.com）

「電話線飾品」中最貴的是項鍊，要價美金2,205元（約台幣61,739元），但官網已經賣到缺貨，就連最便宜的戒指也要美金520元（約台幣14,559元），全都價格不菲。

▲BV電話線飾品。（圖／翻攝自bottegaveneta.com）

▲BV電話線飾品。（圖／翻攝自bottegaveneta.com）

其他品牌也有推出奇特的飾品，像日本品牌Ambush就有一款「束線帶手環」同樣讓人議論紛紛，它看起來就跟一大包賣的尼龍束線帶差不多，隨便拿一條綁在手上就能變身潮物了？手環有推出金色、銀色兩款，以及同造型的戒指，最貴的是金色手環，一條就要台幣21,090元，但戴在手上其實充滿趣味也很吸睛。

▲BV電話線飾品。（圖／翻攝自bottegaveneta.com）

▲BV電話線飾品。（圖／翻攝自bottegaveneta.com）

▲BV電話線飾品。（圖／翻攝自bottegaveneta.com）

更早之前，韓星G-Dragon（GD）個人品牌PEACEMINUSONE推出的「鐵夾」，也是讓人一頭霧水的時尚小物，看起來跟文具店幾十元的鐵夾差不多，只是上面多了LOGO、圖案，換上特殊色彩，就能讓大家買單，就算一個要美金32.4元（約台幣907元）還是完售。

▲BV電話線飾品。（圖／翻攝自bottegaveneta.com）

▲BV電話線飾品。（圖／翻攝自bottegaveneta.com）
 

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關鍵字：

飾品, 手鍊, 耳環, 戒指, BV, BOTTEGA VENETA, ambush, PEACEMINUSONE

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