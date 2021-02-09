fb ig video ETtoday search mobile

表情耳環說明心情　俏皮設計傳遞正能量

>

▲▼ 飾品 。（圖／公關照）

▲Sunnysideus一個開心、一個憂傷的表情耳環，4,980元。（圖／Sunnysideus提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

疫情當下無法正常生活，不免讓人感到鬱卒，但2018年創立於美國洛杉磯的時尚品牌Sunnysideus，帶來LA陽光般的正能量，以「always stay on sunny side」為品牌理念設計首飾，款式包括令人莞爾的表情符號耳環與項鍊、接受客製刻字的心型戒指等，將於本周起於選品店Artifacts獨家亮相。

▲▼ 飾品 。（圖／公關照）

▲Sunnysideus表情項鍊模樣俏皮，6,280元。

Sunnysideus創立初期以時尚母女裝為主，希望為親子創造美好回憶，然而2020年碰上新冠肺炎疫情，讓品牌決定推出輕珠寶系列鼓舞大眾，此次引進台灣銷售的Time at home系列，全採用18K鍍金，比一般的金色更明亮，散發溫暖光芒，當中一個微笑、一個憂傷表情的表情系列不對稱耳環、項鍊，特別使用特殊磨砂材質展現層次感，同時傳達每個情都是獨一無二、值得被關注的。

▲▼ 飾品 。（圖／公關照）▲▼ 飾品 。（圖／公關照）

▲Sunnysideus圈式表情耳環，4,980元。

無限符號是Sunnysideus愛用的元素之一，以18K鍍金搭配閃亮鋯石象徵無限的愛仍能照亮人心，而最直白傳遞心意的心型戒指也出現首度在台亮相的系列中，提供刻字服務創造專屬設計，亦可送給因疫情暫時無法相見的家人朋友。

▲▼ 飾品 。（圖／公關照）

▲Sunnysideus心型戒指接受客製服務，5280元。

▲▼ 飾品 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴Sunnysideus三角造型珍珠耳環，5,980元。

心型首飾深受女性喜愛，摩納哥品牌apm MONACO為情人節創作Valentine系列，融入摩斯密碼概念呈現Love、Smile等，並在各色心型墜項鍊上呈現閃亮心電圖，將情人怦然心動的心忠實呈現。

▲▼ 飾品 。（圖／公關照）

▲apm MONACO為情人節打造融合摩斯密碼概念的Valentine系列。（圖／apm MONACO提供，以下同）

▲▼ 飾品 。（圖／公關照）

▲apm MONACO心跳圖騰的Valentine系列項鍊（左起）6,900元，粉金色款7,600元，多彩石款6,900元。

►過年最討厭長輩問這幾題　翻白眼心聲直接印在Swatch錶上

►G-SHOCK聯名PORTER創軍風錶　雙錶帶任搭秀高CP值

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

關鍵字：

Sunnysideus, apm MONACO

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

木村心美扮醜模仿笑翻粉絲　下秒回歸分享秘密瘦身食材

木村心美扮醜模仿笑翻粉絲　下秒回歸分享秘密瘦身食材

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

情人節系列狂射戀愛光波！GUCCI包有立體愛心、MONCLER改賣黑金帽T

情人節系列狂射戀愛光波！GUCCI包有立體愛心、MONCLER改賣黑金帽T

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

生乳氣墊、亮顏粉底　打造最夯「綿密奶油肌」

生乳氣墊、亮顏粉底　打造最夯「綿密奶油肌」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

過年最討厭長輩問這幾題　翻白眼心聲直接印在Swatch錶上

過年最討厭長輩問這幾題　翻白眼心聲直接印在Swatch錶上

收藏家大方借千萬錶　金雕圓桌騎士錶齊聚飽眼福

收藏家大方借千萬錶　金雕圓桌騎士錶齊聚飽眼福

「錶王」24小時都好搭的女錶是這只！　綠面盤首發好時髦

「錶王」24小時都好搭的女錶是這只！　綠面盤首發好時髦

純金萌牛串珠7000元入手　摺紙概念融入十二生肖金飾更酷 湯姆貓與傑利鼠變水晶也淘氣　手捧起司Ｑ爆 TAG Heuer保時捷魂上身　瀝青錶盤模擬公路 亮・珠寶／無限符號秘密傳情　Tiffany銀手環不到2萬入手 賈靜雯撞LVMH集團少奶奶同系列珠寶　12萬鍊墜洩務實性格 林心如轉進好運的伯爵錶上身　創業女強人行頭不能輸 G-SHOCK賣翻的金屬錶變酒紅色　喜氣設計還有Swatch

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面