表情耳環說明心情　俏皮設計傳遞正能量

▲Sunnysideus一個開心、一個憂傷的表情耳環，4,980元。（圖／Sunnysideus提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

疫情當下無法正常生活，不免讓人感到鬱卒，但2018年創立於美國洛杉磯的時尚品牌Sunnysideus，帶來LA陽光般的正能量，以「always stay on sunny side」為品牌理念設計首飾，款式包括令人莞爾的表情符號耳環與項鍊、接受客製刻字的心型戒指等，將於本周起於選品店Artifacts獨家亮相。

▲Sunnysideus表情項鍊模樣俏皮，6,280元。



Sunnysideus創立初期以時尚母女裝為主，希望為親子創造美好回憶，然而2020年碰上新冠肺炎疫情，讓品牌決定推出輕珠寶系列鼓舞大眾，此次引進台灣銷售的Time at home系列，全採用18K鍍金，比一般的金色更明亮，散發溫暖光芒，當中一個微笑、一個憂傷表情的表情系列不對稱耳環、項鍊，特別使用特殊磨砂材質展現層次感，同時傳達每個情都是獨一無二、值得被關注的。

▲Sunnysideus圈式表情耳環，4,980元。

無限符號是Sunnysideus愛用的元素之一，以18K鍍金搭配閃亮鋯石象徵無限的愛仍能照亮人心，而最直白傳遞心意的心型戒指也出現首度在台亮相的系列中，提供刻字服務創造專屬設計，亦可送給因疫情暫時無法相見的家人朋友。

▲Sunnysideus心型戒指接受客製服務，5280元。





▲模特兒佩戴Sunnysideus三角造型珍珠耳環，5,980元。

心型首飾深受女性喜愛，摩納哥品牌apm MONACO為情人節創作Valentine系列，融入摩斯密碼概念呈現Love、Smile等，並在各色心型墜項鍊上呈現閃亮心電圖，將情人怦然心動的心忠實呈現。

▲apm MONACO為情人節打造融合摩斯密碼概念的Valentine系列。（圖／apm MONACO提供，以下同）





▲apm MONACO心跳圖騰的Valentine系列項鍊（左起）6,900元，粉金色款7,600元，多彩石款6,900元。

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