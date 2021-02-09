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情人節「玫瑰花甜筒」洗版IG！蜜桃牛奶口味讓人吃完還想再吃

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文／Squid

情人節最好的禮物大概就是玫瑰花了，基本上女孩收到都不會拒絕的單品，就是花束了，不過最近泰國竟然把玫瑰花製作成甜筒，是情人節限定，超級亮眼的粉紅色玫瑰花造型，讓人看到就不禁融化，讓人超想來一支。

▲玫瑰花甜筒,冰淇淋,冰棒,泰國,情人節,。（圖／ IG） 

▲泰國推出玫瑰花甜筒。（圖／mistmog IG）

泰國有冰淇淋公司就把甜筒製作成玫瑰花的造型，底下依舊是甜筒的形狀，但是在上面的冰淇淋製作成玫瑰花瓣的樣子，看起來就像是真實版的玫瑰花，看起來不但很好吃，連拍照打卡都是相當吸睛。

 ▲玫瑰花甜筒,冰淇淋,冰棒,泰國,情人節,。（圖／ IG）

▲玫瑰花甜筒,冰淇淋,冰棒,泰國,情人節,。（圖／ IG）

▲超美的外型讓人忍不住想拍照打卡。（圖／tummyistraveller IG）

不只是外型厲害，這次冰淇淋嚐起來是蜜桃牛奶口味，甜蜜蜜的水蜜桃香氣搭配牛奶，味道非常香醇可口，滋味也有人形容像極了甜蜜的愛情滋味，讓人吃完一支還想要再來一份，因為味道實在有夠香甜。

 ▲玫瑰花甜筒,冰淇淋,冰棒,泰國,情人節,。（圖／ IG）

▲味道也很香甜的玫瑰花甜筒。（圖／we_are_wanderluste IG）

這次的玫瑰花冰淇淋一推出，立刻吸引許多男女爭相搶購，很多人都想嚐嚐看味道，還有人是為了送給老婆或是女友，也有人是跟男友一起買來吃，大部分的人都覺得口味超好吃，不過也有人覺得是噱頭。

▲玫瑰花甜筒,冰淇淋,冰棒,泰國,情人節,。（圖／ IG） 

▲情侶一定要來一支。（圖／bbcninew IG）

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關鍵字：

玫瑰花甜筒, 冰淇淋, 冰棒, 泰國, 情人節

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