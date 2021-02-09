fb ig video ETtoday search mobile

THOM BROWNE台灣首店曝光！辦公室直接搬來　「狗狗包」本尊超萌

>

▲THOM BROWNE台灣首店搶先曝光 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

美國設計師品牌THOM BROWNE終於在今（９日） 正式進駐微風廣場，是全台首店，《ET FASHION》也搶先一探究竟，店內除了延續經典辦公室風格，各種極具現代感的男女制服灰色西裝應有盡有，甚至還提供專屬的皮革配件區域，連「狗狗包」也一次集結，時尚迷務必趁過年來逛一波。

▲THOM BROWNE 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲THOM BROWNE 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲店內呈現經典的鋁百葉窗裝修設計，日光燈管照明宛如身處辦公室。（圖／記者鮑璿安攝）

THOM BROWNE的美式西裝風格，不同於正規套裝的剪裁反而緊抓時尚迷的心，搶在農曆過年前夕，品牌終於登台，店裝呈現經典的鋁百葉窗裝修設計，成排的日光燈管照明、黑與白色水磨石地板與淺灰色Bardiglio大理石牆面，中央還擺放了一張復古桌椅，延續設計大師Paul McCobb與建築師Jacques Adnet和Maison Jansen所設計的家具，完美還原辦公室場景。

▲THOM BROWNE 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲THOM BROWNE 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲THOM BROWNE 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲THOM BROWNE 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲經典元素紅白藍三色標出現在各種正裝上。（圖／記者鮑璿安攝）

提起THOM BROWNE，經典元素莫過於紅白藍三色標，有時分佈在襯衫領口、袖口等位置，有的則藏在外套內襯，小巧思更顯精緻，而旗下經典款式運動服、合身剪裁正裝與配件，當然也都能見到經典三色元素，分別被展示於以鋁百葉窗隔開的區域中。不光是品牌的經典特色必須收藏，店內春夏單品上，還能看到新一季的滑板衝浪與立體印花元素，遍佈在針織外套上，讓夏季更加療癒。

▲THOM BROWNE 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲THOM BROWNE 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲THOM BROWNE 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲台灣店內更有專門陳列皮革配件的空間，招牌狗狗包靈感來自設計師的愛犬Hector。（圖／記者鮑璿安攝）

台灣店內更有專門陳列皮革配件的空間，各種經典長夾、短夾以及包款，不分性別皆可演繹，討喜可愛的動物圖騰也沒少，有生動活潑的海豚卡夾，尾巴上不忘保留三色標增添收藏價值，俏皮的兔子、老鼠、鴨子也來參一腳。而最受矚目的「狗狗包Hector Bag」同樣乖巧排排站，這隻狗來頭可不小，其實是設計師的愛犬Hector，沒想到注入時尚韻味後備受喜愛，也變奏迎來編織、拼布款式，完美了設計師的童趣想像。

▲Roger Vivier 。（圖／品牌提供）

▲Roger Vivier 。（圖／品牌提供）

▲Roger Vivier全新Hotel Vivier概念店進駐新光三越台南西門店，首賣Slidy Viv’湖水綠透明鑽扣拖鞋 。（圖／品牌提供）

同一時間，法國鞋王Roger Vivier全新概念店也進駐台南，自創意總監Gherardo Felloni上任以來，品牌靈感連續來自「飯店」，呈現頂級奢華之美，Hotel Vivier概念店以飯店裝潢元素點綴：鑰匙孔、行李推車、交錯短毛地毯等細節，搭配深淺粉色調牆面，凸顯優雅與迷人法式經典。另外也提供了獨賣單品，Slidy Viv’湖水綠透明鑽扣拖鞋，以鮮明色調搭配品牌經典鑽扣細節呈現，豐富腳尖的時尚魅力。
 

►許光漢、余文樂等男神最愛！　THOM BROWNE「台灣首店」2月開幕

►李聖經超殺露背裙挖空到臀上！　下秒深V西裝「裡面沒穿」

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

關鍵字：

美國, 設計師, 品牌, THOM BROWNE, 微風廣場

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

木村心美扮醜模仿笑翻粉絲　下秒回歸分享秘密瘦身食材

木村心美扮醜模仿笑翻粉絲　下秒回歸分享秘密瘦身食材

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

情人節系列狂射戀愛光波！GUCCI包有立體愛心、MONCLER改賣黑金帽T

情人節系列狂射戀愛光波！GUCCI包有立體愛心、MONCLER改賣黑金帽T

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

生乳氣墊、亮顏粉底　打造最夯「綿密奶油肌」

生乳氣墊、亮顏粉底　打造最夯「綿密奶油肌」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

好市多2021必買好物TOP 10　大容量零食、生活用品通通帶回家

好市多2021必買好物TOP 10　大容量零食、生活用品通通帶回家

新光三越僅用11天拚出「熟客系統」　翻轉疫情「年賺逾20億元」

新光三越僅用11天拚出「熟客系統」　翻轉疫情「年賺逾20億元」

PTT、Dcard熱門粉底液實測！6款新品的適合膚質、持妝度大公開

PTT、Dcard熱門粉底液實測！6款新品的適合膚質、持妝度大公開

「錶王」24小時都好搭的女錶是這只！　綠面盤首發好時髦 春節連假星巴克、丹堤祭優惠　買一送一、百元折價券都有 睫毛老是夾不翹？2神器搭配竟然刷出「太陽花睫毛」 200元起爽吃！「平價個人小火鍋」TOP4　湯頭、肉質全解析 李聖經超殺露背裙挖空到臀上！　下秒深V西裝「裡面沒穿」 蜜紅色「大同電鍋」實在太美！10人份3690元→2999元　不煮飯也想買 「玻璃糖花束」讓女孩淪陷！玫瑰特殊色超仙氣　鬱金香變晶透更浪漫

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面