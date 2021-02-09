THOM BROWNE台灣首店曝光！辦公室直接搬來　「狗狗包」本尊超萌

▲THOM BROWNE台灣首店搶先曝光 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

美國設計師品牌THOM BROWNE終於在今（９日） 正式進駐微風廣場，是全台首店，《ET FASHION》也搶先一探究竟，店內除了延續經典辦公室風格，各種極具現代感的男女制服灰色西裝應有盡有，甚至還提供專屬的皮革配件區域，連「狗狗包」也一次集結，時尚迷務必趁過年來逛一波。

▲店內呈現經典的鋁百葉窗裝修設計，日光燈管照明宛如身處辦公室。（圖／記者鮑璿安攝）

THOM BROWNE的美式西裝風格，不同於正規套裝的剪裁反而緊抓時尚迷的心，搶在農曆過年前夕，品牌終於登台，店裝呈現經典的鋁百葉窗裝修設計，成排的日光燈管照明、黑與白色水磨石地板與淺灰色Bardiglio大理石牆面，中央還擺放了一張復古桌椅，延續設計大師Paul McCobb與建築師Jacques Adnet和Maison Jansen所設計的家具，完美還原辦公室場景。

▲經典元素紅白藍三色標出現在各種正裝上。（圖／記者鮑璿安攝）

提起THOM BROWNE，經典元素莫過於紅白藍三色標，有時分佈在襯衫領口、袖口等位置，有的則藏在外套內襯，小巧思更顯精緻，而旗下經典款式運動服、合身剪裁正裝與配件，當然也都能見到經典三色元素，分別被展示於以鋁百葉窗隔開的區域中。不光是品牌的經典特色必須收藏，店內春夏單品上，還能看到新一季的滑板衝浪與立體印花元素，遍佈在針織外套上，讓夏季更加療癒。

▲台灣店內更有專門陳列皮革配件的空間，招牌狗狗包靈感來自設計師的愛犬Hector。（圖／記者鮑璿安攝）

台灣店內更有專門陳列皮革配件的空間，各種經典長夾、短夾以及包款，不分性別皆可演繹，討喜可愛的動物圖騰也沒少，有生動活潑的海豚卡夾，尾巴上不忘保留三色標增添收藏價值，俏皮的兔子、老鼠、鴨子也來參一腳。而最受矚目的「狗狗包Hector Bag」同樣乖巧排排站，這隻狗來頭可不小，其實是設計師的愛犬Hector，沒想到注入時尚韻味後備受喜愛，也變奏迎來編織、拼布款式，完美了設計師的童趣想像。

▲Roger Vivier全新Hotel Vivier概念店進駐新光三越台南西門店，首賣Slidy Viv’湖水綠透明鑽扣拖鞋 。（圖／品牌提供）

同一時間，法國鞋王Roger Vivier全新概念店也進駐台南，自創意總監Gherardo Felloni上任以來，品牌靈感連續來自「飯店」，呈現頂級奢華之美，Hotel Vivier概念店以飯店裝潢元素點綴：鑰匙孔、行李推車、交錯短毛地毯等細節，搭配深淺粉色調牆面，凸顯優雅與迷人法式經典。另外也提供了獨賣單品，Slidy Viv’湖水綠透明鑽扣拖鞋，以鮮明色調搭配品牌經典鑽扣細節呈現，豐富腳尖的時尚魅力。



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