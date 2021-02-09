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孫芸芸靠「我愛小鮮肉」爭光！中文項鍊被權威外媒選為最佳情人禮

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▲▼ YUN YUN SUN 。（圖／公關照）

▲孫芸芸同名品牌YUN YUN SUN與精品電商LUISAVIAROMA合作的系列，讓品牌知名度大增。（圖／YUN YUN SUN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

時尚圈知名媒體《WWD》列出28件跨越性別的西洋情人節推薦商品，名媛孫芸芸自創品牌YUN YUN SUN設計的「愛」字手鍊，與Gucci心型項鍊、LOEWE與吉卜力動畫《龍貓》攜手打造的T恤均名列其中；另一款「我愛小鮮肉」的項鍊也被蒐羅在另一情人節專題中，讓她開心在IG限時動態分享，成為名符其實的「國際孫」。

▲孫芸芸。（圖／品牌提供、翻攝孫芸芸IG）

▲孫芸芸在IG開心分享「愛」字手鍊被《WWD》選為最佳跨性別情人禮。（圖／翻攝孫芸芸IG）

▲▼ YUN YUN SUN 。（圖／公關照）

▲YUN YUN SUN愛字18K手鍊，14,880元。

▲▼ YUN YUN SUN 。（圖／公關照）

▲YUN YUN SUN我愛小鮮肉18K鑽石項鍊，88,800元。

YUN YUN SUN在國外並未有實體專賣店，以網路銷售為主，孫芸芸自去年起與美國Showroom合作讓造型師商借，逐步打開國際知名度，加上去年與精品店商LUISAVIAROMA推出聯名系列，華麗設計成功吸引目光。此次登上《WWD》的作品為品牌經典之作，分別是以18K金打造的愛字手鍊與鑲鑽的我愛小鮮肉項鍊，俏皮設計備受青睞。

▲▼ Gucci 。（圖／公關照）

▲Gucci Trademark愛心項鍊48cm款，7,100元。（圖／Gucci提供）

同列不分男女都適用的情人節推薦單品，還包括Gucci Trademark銀製愛心項鍊，7,000元便能入手；而日前引起話題的LOEWE與龍貓聯名系列T恤、Play Comme des Garçons經典不敗的眼睛愛心毛衣均榜上有名，這年代時尚單品沒有性別界線，適合自己最重要。

▲▼Loewe 。（圖／翻攝loewe IG）

▲木村光希穿的LOEWE與龍貓聯名T恤也是情人節中性推薦商品。（圖／翻攝Loewe IG）

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關鍵字：

孫芸芸, YUN YUN SUN, LOEWE, Gucci, 情人節

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