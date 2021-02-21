草莓聖代可麗餅、章魚燒看了流口水　咬一口就穿幫

編輯／ChiNg

近日一位來自日本的爺爺在推特上引起一陣轟動，他令人極為稱羨的巧手做出一道道的「紙料理」還原度根本是100％，每個作品都被兒子透過推特帳號分享給網友們來欣賞，無論是色澤還是食物的各個細微都被精緻的做了出來，實在讓人很難相信這些竟然都是紙做的，簡直是藝術界的米其林大廚。

▲日本巧手爺爺於推特上分享眾多自己用紙做的食物作品，引起網友熱議。（圖／翻攝自推特＠meganenooo，下同）

＃紙可麗餅聖代

這三個聖代可麗餅你相信竟然不是真的嗎？無論是可麗餅酥脆的餅皮還是裡面所包的水果餡料，從軟綿綿的香蕉到淋上煉乳的酸甜草莓，皆是以紙製作而成的，實在是讓人難以置信。

＃紅豆草莓大福

就連飯後必吃甜點草莓大福也透過紙來完成，切開的草莓剖面就連水果纖維都看得到，還有不連續的紅色漸層也被清楚地呈現出來，仔細一看大福外層的粉狀質地也全都被還原，還有什麼是這位爺爺做不到的……

＃不能切的蛋糕

過生日總要吃蛋糕吧，但是這個蛋糕不能切！又是切了就穿幫系列，過生日最期待的東西之一就是鮮奶油蛋糕了，但這一坨坨的罪惡鮮奶油竟然都是紙做的不能吃，還有上面的裝飾以及糖粉也通通都是假的，這根本是全世界最美味的紙吧。

＃章魚燒

這已經不是高手在民間了，絕對是神手在人間……連還沒熟的章魚燒這種流體狀也能用紙做出來？不管是於鍋邊燒焦的部分還是章魚燒外殼焦脆的模樣，甚至是內層豐富的餡料仍然都是用紙做的，網友紛紛留言：「真的是跪了。」

＃烤魚

這個作品相信沒有人不佩服了吧，第一眼看到的時候簡直是驚呆了，烤魚的各個身體細節無論是鱗片、魚鰭還是斑駁的魚皮所有細節爺爺全都不馬虎，用紙一絲一絲的將它們拼湊成一條完整的魚，就連白白的魚眼睛都逼真到讓人嘖嘖稱奇。

其他還有許多同樣令人讚嘆的作品，像是烤麵包、抹茶奶酪、天婦羅等高難度呈現的食物爺爺通通挑戰成功，亦有被他的兒子上傳至推特與大家分享，每個作品實在是讓人看一次佩服一次。

日本人的巧思以及創意一直以來都廣受各界讚揚與敬佩，這次日本購物平台VILLAGE／VANGUARD ONLINE STORE推出一組超吸睛的「海洋生物趣味湯匙」，浮誇至極的外觀造型馬上引發網友熱烈討論，還有網友笑說：「這會影響食慾吧。」

此系列共有章魚、魷魚以及海鰻三種造型的湯匙，由日本專業的製陶家以傳統工藝純手工方式打造而成，不但外觀設計上相當吸睛，就連觸手上的各種色澤都非常逼真，也由於是透過手工製造因此每個作品都是獨一無二的，絕對不會出現一模一樣的兩個湯匙，用這樣一個特別的湯匙「借他人之觸手用餐」不知道是什麼感覺？

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