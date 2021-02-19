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「海獺化妝包」重現蒙眼、遮嘴萌樣！還能圍圈圈手牽手睡覺

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編輯／Emily　圖／翻攝自felissimo.co.jp、shopdisney.disney.co.jp

日本雜貨品牌Felissimo經常推出動物造型小物，這次選擇了海獺為主角，做成一系列造型化妝包。真實的海獺經常被捕捉到雙手遮住眼睛的動作，可愛模樣讓人看了直接融化，所以這款化妝包就特別做出兩隻手手，讓你可以用磁鐵貼住，重現海獺最萌的樣子。

▲海獺化妝包。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

海獺會做出雙手遮住眼睛或貼近嘴巴的動作，可不是為了賣萌，其實是因為牠們全身上下只有手掌沒有毛，所以當牠在水裡感到寒冷的時候，就會把手放到身上有毛的地方調節體溫，才會被人捕捉到如此惹人憐愛的畫面。

▲海獺化妝包。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

「海獺化妝包」就以牠們的可愛姿勢為靈感，做出印了海獺大頭圖案的化妝包，上面還加長做出兩隻立體手手，手的前端和海獺的眼睛、嘴巴位置裡面都有磁鐵，讓你可以吸附起來，重現蒙住眼睛或掩嘴的動作。還可以把好多個化妝包集結在一起，手牽手圍成一圈，真正的海獺睡覺時就會這樣握住同伴的手喔！

▲海獺化妝包。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

▲海獺化妝包。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

這系列共有三種造型，第一款是普通表情的海獺配淺藍色，第二款是驚訝表情配淺灰色，第三款則是閉眼的沉睡表情配黃色。

▲海獺化妝包。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

▲海獺化妝包。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

▲海獺化妝包。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

化妝包還配合海獺喜歡蒐集石頭、放進身上皮口袋的習性，在表層設計了小口袋，裡面藏了一顆小石頭造型清潔布。整體設計都符合海獺的習性，實在是太有巧思了。

▲海獺化妝包。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

▲海獺化妝包。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

喜歡可愛造型的化妝包，日本迪士尼商店有新推出兩款米妮和黛西的化妝包，讓女孩們看了很心動。米妮款整個是粉紅色，正面有一隻米妮、背面則有小小頭像，拉鍊有兩顆超Q的毛球裝飾，黛西款造型跟米妮一樣，只是顏色改成薄荷綠底色搭配薰衣草紫毛球，粉嫩配色讓人少女心噴發，打開還有超大容量，不管是裝化妝品或雜物都很適合。

▲海獺化妝包。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

▲海獺化妝包。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

▲海獺化妝包。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

▲海獺化妝包。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

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關鍵字：

化妝包, 海獺, 小物, 雜貨

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