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萬元出頭買到LV超粉嫩手鍊！加碼Q萌老花泰迪熊爆擊少女心

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記者王蓁蓁 / 台北報導

時尚迷們絕對不陌生的Louis Vuitton Silver Lockit公益手鍊，既能響應慈善又時髦百搭，2021年再增添了洋溢著春夏氣息的粉嫩新色，更首度推出充滿童心的Q萌泰迪熊，將滿滿Monogram老花以暈染的方式注入，讓人光是看著就心情愉悅。

▲精品繩索手鍊 。（圖／品牌官網、翻攝品牌官網）

▲精品繩索手鍊 。（圖／品牌官網、翻攝品牌官網）

▲LV Silver Lockit 手鍊曝光粉嫩新色。（圖 / 品牌提供，以下同）

Louis Vuitton（路易威登）以品牌經典的防盜鎖作為主視覺，每年不定期推出俏皮百搭的Silver Lockit公益手鍊，並將部分收入，捐予自2016年便攜手聯合國兒童基金會（UNICEF）發起的募款計畫「#MAKEAPROMISE」，令時尚迷們在購入喜愛的單品之於，還能順勢做愛心，極具意義，最新Lockit系列手鍊為13800元，隨著輕珠寶風潮崛起，讓小資族們想入手也不怕荷包破洞。

▲精品繩索手鍊 。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網）

▲精品繩索手鍊 。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網）

▲LV Silver Lockit 結合環保以有機棉線與回收白銀打造最新系列。

熱愛挑戰且重視多樣議題的LV，結合了近年很受矚目的環保概念，更首次以有機棉線，打造粉藍、粉色、青綠以及經典黑色系的手鍊，運用繽紛色彩迎接即將到來的春暖花開季節 ; 回收再生的白銀也是此次亮點之一，經典俐落的鎖頭與招牌縷空的「LV」圓形吊墜，滿滿細節簡約又優雅，很適合在情人節時與另一半共同搭配、或是買來犒賞自己。

▲精品繩索手鍊 。（圖／品牌官網、翻攝品牌官網）

▲佈滿Monogram老花的泰迪熊Doudou Louis模樣可愛療癒。

近期話題離不開玩偶的LV也沒放過此次機會，同樣以有機棉製作Q萌的泰迪熊Doudou Louis，定價30600元，Monogram老花宛如塗鴉水彩般一朵朵綻放，揮灑暈染在泰迪熊Doudou Louis身上，仔細看經典的老花花朵也以刺繡方式化身成泰迪熊Doudou Louis的藍眼睛，可愛療癒的模樣瞬間爆擊少女們的心，Lockit手鍊還能當熊熊的項鍊，萌度無人能敵。

【同場加映】

▲精品繩索手鍊 。（圖／品牌官網、翻攝品牌官網）

▲DIOR以手寫法文Oui（我願意）搭配繩索手鍊簡約時尚。（圖 / 翻攝品牌官網，以下同。）

近年興起的輕珠寶風潮，讓精品品牌紛紛推出不少吸睛款式，價格更是出乎意料的親民好入手，像是DIOR以法文Oui（我願意）打造一系列浪漫的飾品，保留字體手寫感注入精緻設計，搭配細小的鑽飾點綴，改以可自由調節長度的繩索束帶作為手鍊，增添都市女孩的簡約時尚。

▲精品繩索手鍊 。（圖／品牌官網、翻攝品牌官網）

▲精品繩索手鍊 。（圖／品牌官網、翻攝品牌官網）

▲DIORELITA 手鏈洋溢喜慶氛圍的紅金配色。

面對即將迎來的新年，DIORELITA 手鍊從束帶到飾品都是洋溢喜慶氛圍的紅金配色，紅色細繩呼應中央盛開綻放的花朵，彷彿能在新的一年帶來好的運氣與緣分，綴以金色的「CD」吊飾更顯品牌優雅。

▲Cartier Trinity手鍊。（圖／翻攝官網）

▲Cartier（卡地亞）Trinity de Cartier 絲繩手環系列，不到2萬的價格同樣好入手。

價格同樣不到2萬元的輕珠寶還有Cartier（卡地亞）Trinity de Cartier 絲繩手環系列，約17700元，以絲繩結合品牌中擁有超高人氣的經典三環戒，三環相扣的戒指以三種材質象徵不同的意義，白金代表友情、黃金則用來詮釋親情，而愛情便以浪漫的玫瑰金作為代表。

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關鍵字：

LOUISVUITTON, 路易威登, LV, Lockit, Silver Lockit, UNICEF, Doudou Louis

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

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