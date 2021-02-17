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減肥最怕復胖！避免體重反彈的5個小秘訣　少吃一餐反而不好

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▲▼減肥不復胖5秘訣。（圖／翻攝IG）

▲減肥最怕瘦下來沒多久又復胖，掌握幾個關鍵秘訣避免反彈。（圖／翻攝IG@babebani、@sachi_fujii_official）

編輯／Amanda　

減肥時最痛苦的不是要管住嘴、邁開腿，而是好不容易有成果，卻一不小心就復胖，等於白減一場，常減肥後又反彈的人快把以下5個能避免體重反彈的小技巧記好，照著做還能幫助養成易瘦體質，讓下次減肥不再只有短暫瘦。

＃多吃蛋白質食物

每天三餐飲食多吃些像是雞肉、魚肉、牛奶、雞蛋和豆腐等富含蛋白質的食物，蛋白質的熱量不高，但飽腹感很強，且是維持肌肉量、每日人體必要的營養素，消化起來也比消化脂肪、碳水時燃燒更多熱量。一天大約吃到100g左右，就能有很好的飽足感。

▲▼減肥不復胖5秘訣。（圖／翻攝IG）

▲少量多餐好過刻意少吃一餐。（圖／翻攝IG@miyayeah）

＃規律飲食

不要為了減肥就刻意少吃一餐，若經常處於低血糖的空腹狀態，容易影響代謝，長期下來就容易形成易胖體質。三餐最好正常吃，甚至可以少量多餐，在參與餐之間有些飢餓感時，可以加餐吃些水果或適量堅果，幫助維持血糖平穩和代謝速度，也能避免下一餐因過於飢餓而暴吃，不小心攝入過量食物。

＃多吃纖維豐富的食物

富含膳食纖維的食物，消化比較慢，可延長腸胃中有食物的時間，減少飢餓感，有研究顯示，比起許多同熱量的食物，膳食纖維高的食物其飽腹感可提高30%，像是綠色蔬菜、豆類、全穀類等都是膳食纖維豐富的食物。

▲▼減肥不復胖5秘訣。（圖／翻攝IG）

▲喝夠水是幫助燃脂的關鍵之一。（圖／翻攝IG@sachi_fujii_official）

＃喝夠水

水是人體運送營養物質和代謝廢物、排泄的載體，更是燃脂時所需的必要元素，當體內水分不足時，會讓血液變得濃稠，循環代謝變差，還引起肌膚乾燥、浮腫等問題。每天至少要喝到1500cc或8杯水，且是純水、白開水，咖啡、奶茶等飲品都不算。

＃保持充足睡眠

在睡眠充足的情況下，有抑制食慾效果的「瘦素」才會正常分泌，當睡眠時間太短時，身體也會感到疲乏，會缺乏能量來維持體內日常的運行活動，其中就包括燃燒熱量。有研究發現，每天夜晚睡眠時間少於7小時的人，早餐飽腹感會降低26%，少於6小時的人，發胖機率高達55%。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 復胖, 反彈, 秘訣, 技巧

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