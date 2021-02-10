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7,600元進入Gucci世界　愛心銀飾寵她

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▲▼ Gucci & Dior情人節 。（圖／公關照）

▲Gucci腕錶珠寶於Top City台中大遠百百貨專區重新改裝。（圖／Gucci提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

忙著準備過年，別忘了大年初三也是情人節，也該抽空為另一半備禮物，甫於台中大遠百完成改裝的Gucci腕錶珠寶店，端出最新Gucci Heart系列，紅色與藍色純銀愛心琺瑯搭配經典雙G圖案的首飾，大方傳情，當中7,600元耳環是進入Gucci世界的最佳入門。

▲▼ Gucci & Dior情人節 。（圖／公關照）▲▼ Gucci & Dior情人節 。（圖／公關照）

▲Gucci Heart純銀愛心藍色琺瑯雙G耳環（左）7,600元，純銀愛心藍色琺瑯雙G手鍊9,900元。
 

Gucci腕錶珠寶店呈現完整的Grip、G-Timeless和Gucci Dive腕錶系列，以及Lion Head、GG Running和Gucci Flora系列的高級珠寶，銀飾則有GG Marmont、Interlocking G與最新的Gucci Heart系列，紅色或藍色琺瑯的愛心上點綴GG Logo，各有耳環、手鍊、項鍊與戒指。

▲▼ Gucci & Dior情人節 。（圖／公關照）▲▼ Gucci & Dior情人節 。（圖／公關照）

▲Gucci Heart純銀愛心紅色琺瑯雙G項鍊（左）12,100元，Gu純銀愛心紅色琺瑯雙G戒指8,900元。
 

Dior則於情人節主打以羅盤玫瑰為靈感的圓章圖騰珠寶Victoire de Castellane系列，中央八芒星設計象徵守護與幸運物，且款式豐富而深受歡迎，近期迎來更迷你的XS Rose des Vents鑲鑽手鍊與項鍊，滿足喜愛秀氣穿搭的女性。

▲▼ Gucci & Dior情人節 。（圖／公關照）

▲Dior珠寶形象代言人Cara Delevingne演繹Victoire de Castellane系列珠寶。（圖／Dior提供，以下同）

▲▼ Gucci & Dior情人節 。（圖／公關照）▲▼ Gucci & Dior情人節 。（圖／公關照）

▲Dior新款XS Rose des Vents白K金鑲鑽手鍊（左）46,400元，18K玫瑰金鑲鑽項鍊48,300元。

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關鍵字：

Gucci, Dior, 情人節

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