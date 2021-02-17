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紐約第一名媛超怕土豪味　輕鬆駕馭百萬男錶、大珠寶只戴一件

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▲▼紐約第一名媛 。（圖／翻攝oliviapalermo IG）

▲奧莉維亞巴勒莫一身女人味的蓬袖洋裝，搭配伯爵男錶營造反差美感。（圖／翻攝oliviapalermo IG）
 

記者陳雅韻／台北報導

「紐約第一名媛」奧莉維亞巴勒莫（Olivia Palermo）是時尚圈著名的穿搭高手，擅長運用配件為好質感的素色服裝增色，除了女人熱愛的珠寶，她也喜歡戴錶，且不侷限閃亮亮的女用鑽錶，伯爵（PIAGET）Black Tie系列錶徑45 x 43毫米的大尺寸Vintage Inspiration腕錶，也被她納入收藏，配上一襲充滿女人味的蓬袖洋裝，營造反差美感。

▲▼紐約第一名媛 。（圖／翻攝oliviapalermo IG）

▲伯爵Black Tie Vintage 18K玫瑰金青金石錶盤自動腕錶，1,090,000元。（圖／伯爵提供）
 

奧莉維亞巴勒莫擁有的伯爵Vintage Inspiration腕錶為專賣店獨賣款，靈感源自普普藝術大師安迪沃荷（Andy Warhol）於1970年代佩戴的伯爵前衛錶款，亮面與啞光交錯打磨枕形錶殼的棱角圓潤，搭配青金石面盤非常搶眼，內載534P自動上鍊機芯，對時尚深具自信的她輕鬆駕馭此款男錶。

▲▼紐約第一名媛 。（圖／翻攝oliviapalermo IG）

▲不戴錶的日子，奧莉維亞巴勒莫疊戴上多個伯爵Possession系列戒指與長項鍊。（圖／翻攝oliviapalermo IG）
 

而不戴錶的日子，奧莉維亞巴勒莫一定搭配珠寶增添亮點，若是較小巧細緻的款式，她會選擇多個疊戴營造層次感，伯爵Possession系列戒指、手環即為她的心頭好；若珠寶設計感強烈，她會選擇只戴單個，避免搭出土豪味，例如佩戴出生攝影世家、以倫敦為總部的華裔珠寶設計師Anabela Chan創作的立體寶石戒指，她便將焦點都留給戒指，維持一貫的優雅風格。

▲▼紐約第一名媛 。（圖／翻攝oliviapalermo IG）

▲如果只戴一個戒指，必定要夠分量，奧莉維亞巴勒莫佩戴華裔珠寶設計師Anabela Chan設計的寶石戒指。（圖／翻攝oliviapalermo IG）

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關鍵字：

紐約第一名媛, 伯爵, PIAGET, 奧莉維亞巴勒莫, Olivia Palermo

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