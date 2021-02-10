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不花一毛錢！揭開韓妞晨間「5個護膚習慣」，好肌膚這樣來

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▲▼韓妞護膚好習慣。（圖／翻攝自IG）

▲每天堅持做，不需花錢也能擁有好膚質。（圖／翻攝自IG/ahc.official、小紅書/so妍歐尼，以下同）

編輯/ Lily

為什麼韓妞膚質特別好？除了先天地理條件使然，她們對護膚很有一套，保養是從小根深蒂固的觀念，長大更是各有妙招維持膚況，日前《小紅書》有位韓妞博主分享她自己的早晨護膚5個習慣，不用花一毛錢，輕鬆就能變漂亮。

▲▼韓妞護膚好習慣。（圖／翻攝自小紅書）

#冰毛巾擦臉

她早上第一件事情就是拿一條毛巾沾濕，稍微擰乾後放在冷凍庫約10分鐘，洗臉之後就會拿這條冰毛巾擦拭雙臉，藉由低溫來幫助緊縮毛孔，對於消除臉部水腫也超有幫助，連眼部都可以一起放鬆，多年堅持這個習慣，養出白煮蛋般的細緻肌膚。

▲▼韓妞護膚好習慣。（圖／翻攝自小紅書）

#用清水洗臉

她分享早上清潔不用洗面乳，用清水簡單帶過就好，只要確保前一天徹底卸妝徹底，早上洗臉用清水就可以，肌膚需要的其實很簡單。

▲▼韓妞護膚好習慣。（圖／翻攝自小紅書）

#喝一杯水

早上空腹喝一杯水是多年習慣，多喝水本來就是好事，她分享常溫水會比冰水好，當身體補充足夠水分，就是一天完美的開端。

▲▼韓妞護膚好習慣。（圖／翻攝自小紅書）

#棉花棒清理眼睛

她有個獨門保養就是洗臉、擦完化妝水之後，會使用棉花棒來清除眼底，她說哪怕是前一天卸妝再乾淨，睡完一覺後，眼睛黏膜處還是會有點汙垢，每天記得用棉花棒帶過一次，能改善眼周暗沉。

▲▼韓妞護膚好習慣。（圖／翻攝自小紅書）

#保養品要徹底吸收

許多女生保養肌膚就只是擦上去而已，她建議使用保養品時也能搭配按摩手法，這樣能幫助營養被肌膚吸收，膚觸也會變得更Q彈，建議一個步驟搭配一分鐘按摩，容易忽略的頸部也別忘了顧。

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關鍵字：

護膚, 習慣, 早上, 膚質, 保養

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