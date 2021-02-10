神美！寶雅推出「極光款醫療口罩」、好罩的笑臉口罩也超可愛

▲寶雅即日起發售極光款醫療口罩，還有兒童款可選擇。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

年假開跑，返鄉出遊少不了口罩。近來各大通路、品牌不僅推出各式新春版口罩為你招好運，更有不少話題款超吸睛，像是寶雅限量開賣極光款醫療平面口罩，也頗有幸福寓意，豐富的9款色選讓你一路從情人節搭配到元宵節。

▲極光款醫療平面口罩，（一盒10入），159元。

寶雅限量開賣極光款醫療平面口罩，設計上選用不同色彩渲染搭配，在材質也講究的選擇親膚性纖維，並以三層防護工法製作，彩色口罩的印刷原料則堅持選用通過認證的原料製作，除了基本的雙鋼印外，更通過CNS 14774國家檢驗標準認證，共推出共9款豐富色選可供選擇。

▲親親9款新年花卉款口罩，小三美日、康是美發售中。

說到花朵口罩，口罩品牌親親與普潔推出9款春節系列，除了有著喜氣的紅色花朵，更有白色和粉色的優雅手繪感花卉圖騰可供選擇，超美款式戴起來仙氣滿滿，絕對是最佳走春配件。

▲好罩推出多款可愛印花口罩，每一款都想要。

想要更繽紛搶眼，好罩推出的可愛圖案口罩，更讓人難以招架，粉嫩的小熊軟糖、好吃的傑利鼠乳酪、小熊餅乾，全都躍上了口罩，還有超Ｑ的小精靈遊戲、積木笑臉等印花，隨興穿搭帽T或是牛仔褲就超有型。