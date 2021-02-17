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衛生棉5大NG使用習慣，你中了幾個？千萬別貪圖方便放廁所

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編輯／Amanda　

每當生理期來臨，對女生而言最不可少的就是衛生棉了，雖然現今有棉條、月亮杯等新型衛生產品，但目前最多人使用的還是傳統衛生棉。雖然每個月都用，可你真的用對了嗎？關於衛生棉，有些看似無關緊要的小習慣，卻可能會引發發炎、感染等婦科問題，千萬別輕忽！快來看看以下最常見的5大NG習慣，你犯了幾個？

▲衛生棉5大NG使用習慣。（圖／翻攝IG,unsplash）

▲洗手間、浴室等環境大多潮濕陰暗，容易讓衛生棉受潮導致變質。（圖／翻攝unsplash）

NG 1：存放於廁所浴室中

有不少女生為了使用時更方便，會把衛生棉直接放在廁所、浴室等盥洗室中，但廁所、浴室通常比較陰暗潮濕，是細菌很容易繁殖的環境，再加上衛生棉的材質容易受潮，可能滋生細菌、黴菌，導致變質，所以最好將衛生棉放於乾燥處保存。

NG 2：常用添加漢方或香氛的衛生棉

現在市面上的衛生棉總類非常多，近幾年來更有不少標榜具草本抑菌、添加中藥漢方或帶有香氛等特殊類型，雖然傳統中藥常用於修養護理，但漢方成分是有機物容易滋生細菌，且每個人體質不同，可能會對內分泌造成影響；另外，帶有香氣的衛生棉通常有添加香精，可能引起呼吸道或皮膚敏感情況，最好謹慎使用。

▲衛生棉5大NG使用習慣。（圖／翻攝IG,unsplash）

▲更換衛生棉前先洗手，維持手部清潔。（圖／翻攝unsplash）

NG 3：更換衛生棉前沒洗手

生理期時私密處的抵抗力會降低，變得較為脆弱，容易讓細菌、病毒趁虛而入，而更換衛生棉前不洗手會使手上的細菌在拆開、黏貼的過程中沾染到衛生棉上，衛生棉又會直接接觸私密處，可能會引發感染等婦科疾病。

NG 4：沒留意保存期限大量囤貨

衛生棉月月都得用，不少人習慣去大賣場或趁有特價優惠時一次大量採購，但衛生棉也是有保存期限的，超過保質期的衛生棉可能會變質，無菌品質受到影響，所以最好不要一次性購買太多囤貨，購買時也要留意生產、保存日期，另外拆開包裝的衛生棉要盡量在當月內使用完。

▲衛生棉5大NG使用習慣。（圖／翻攝IG,unsplash）

▲別因忙碌或血量少就忘記更換衛生棉，至少2～3小時更換一次為佳。（圖／翻攝IG@94_j.a）

NG 5：更換衛生棉頻率太低

有些人可能因工作繁忙，抱持著反正衛生棉還能吸就久久才更換一次，又或是在量少的時期，因覺得衛生棉上沒有明顯的血跡就不勤勞更換，甚至一天換不到3次，這可是大大NG！

經血中有豐富的營養物質，容易成為細菌滋生的溫床，就算是血量不大時，衛生棉上可能也殘留了許多分泌物，長時間不更換，更會讓細菌大肆滋生，造成感染。至少2～3小時應更換一次，並保持外陰部乾淨。

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關鍵字：

生理期, 月經, 經期, 大姨媽, 私密處, 禁忌, 衛生棉, 衛生用品, NG, NG用法, 習慣

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