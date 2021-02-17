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宋慧喬「開大V」跨國對尬米倉涼子　及腰超長髮美到拿下FENDI代言

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▲宋慧喬FENDI韓國區品牌大使 。（圖／品牌提供）

▲FENDI正式宣布宋慧喬擔任韓國品牌代言人。（圖／品牌提供）

記者王則絲／台北報導

韓凍齡女神宋慧喬近日於IG上釋出一組雜誌大片，不只是穿上了一連串的FENDI新裝造型，更同時代表著喬妹正式拿下FENDI韓國區代言人，只見她接上了一頭及腰長直髮，其中一套「開大V」的寬領口白色襯衫式裙裝，露出白皙鎖骨肌膚，與日前才宣布成為FENDI日本區品牌大使的45歲女星米倉涼子，跨國隔空較勁，引發網友們激動熱論。

今年39歲的宋慧喬，在離婚後聲勢絲毫沒消弱，最近不只傳出將接演《太陽的後裔》編劇新劇《現在分手中》，還頻頻登上時尚雜誌，而最新的舉動則是登上了韓版《HARPER’S BAZAAR》三月號封面人物，並藉由這組美照同時宣布接下FENDI韓國品牌大使一職，讓粉絲們又驚又喜。

▲宋慧喬FENDI韓國區品牌大使 。（圖／品牌提供）

▲FENDI正式宣布宋慧喬擔任韓國品牌代言人。（圖／品牌提供）

為演繹FENDI 2021春夏新裝，宋慧喬特別將頭髮接到及腰的長度，柔順的長直髮搭配多款氣質套裝，包括開領的襯衫式連身裙裝，展現成熟女人味，換上純白西裝套裝，帶出的則是高級女王氣場，另外一套渲染風的印花風衣與復古芥黃色的洋裝，更讓宋慧喬的溫柔與典雅傾瀉而出。

▲▼米倉涼子 。（圖／品牌提供）

▲米倉涼子出席活動時一襲白色排扣長裙裝與宋慧喬撞衫了。（圖／品牌提供）

而早在今年1月尾聲時，FENDI宣布由45歲日本女星米倉涼子擔任日本首位品牌大使，為品牌進軍日本56年來的第一位代言人，並伴隨發佈一系列美照，和宋慧喬不同的是，米倉涼子頂著極具份量感的蓬鬆短捲髮出鏡，穿上一套套優雅裙裝，還不忘炸出美腿，同樣美出新境界，且出席活動時的造型更與宋慧喬本次的雜誌照撞衫了，兩人隔空較勁意味濃，也讓網友們熱烈的討論起來：「宋慧喬長直髮好美」、「宋慧喬真是不會老」、「嚇死，喬妹好漂亮」、「米倉涼子比較有氣勢」、「兩人不一樣的感覺。」

▲▼米倉涼子 。（圖／品牌提供）

▲▼米倉涼子 。（圖／品牌提供）

▲56年以來 FENDI首位日本品牌大使由女星米倉涼子奪下 。（圖／品牌提供）

►日本第一人！45歲米倉涼子搶FENDI大使　超狂凍齡美照網看呆

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關鍵字：

宋慧喬, 喬妹, 米倉涼子, FENDI

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