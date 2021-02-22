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懷舊氛圍令人無法抗拒！台北8家老宅咖啡廳　裝潢、餐點都有特色

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老宅改建的咖啡廳，每每都有令人無法抗拒的魅力，快跟著我們一起進入老宅喝咖啡吧！

角公園咖啡 TRIANGLE GARDEN CAFE
大同區

位在寧夏夜市附近的轉角二樓，一不小心很容易錯過，角公園店內空間寬敞安靜，很適合帶著書或筆電一個人來。這杯最有特色的角咖啡，將濃縮咖啡製成冰角，鮮奶倒入後中和，喝起來口感相似於冰拿鐵。

▲老宅咖啡廳。（圖／MENU美食誌）

▲角公園咖啡。（圖／美食客Lavenney提供）

LE PARK CAFE公園咖啡館
中山區

老公寓x懷舊風，公園咖啡館營業至晚上十點，脆皮卡布和蘋果派是人氣組合！厚厚一層焦糖焦焦脆脆，用湯匙敲入後變得豐富;蘋果派中間藏著幾片蘋果切片，上頭有一球冰淇淋，冰冰熱熱雙重享受！

▲老宅咖啡廳。（圖／MENU美食誌）

▲LE PARK CAFE公園咖啡館。（圖／美食客yw提供）

疍宅EGGHOST
中山區

隱藏在民宅巷弄中，沒有華麗裝潢，有的是樸實舒適的感覺，以戚風蛋糕最為名！蛋糕體相當蓬鬆，清新口感帶著微甜滋味，跟著鮮奶油一起更好入口！

▲老宅咖啡廳。（圖／MENU美食誌）

▲疍宅EGGHOST。（圖／美食客Yang Irene提供）

二會 GOJIBY
中山區

剛開幕即成為熱門打卡點！穿過防火巷、爬上老舊樓梯進入，保留老宅的氛圍、老舊擺設、昏暗燈光營造出溫暖的空間。每天供應的甜點不盡相同，再佐上一杯咖啡完美不過！

▲老宅咖啡廳。（圖／MENU美食誌）

▲二會 GOJIBY。（圖／美食客連文綺提供）

CONGRATS CAFE
大安區

一路營業到半夜！挑高天花板、大片落地窗，讓空間看起來更為寬敞，灰泥色的牆壁給人舒適自在的感覺。甜點和麵包以當日供應為主，飲品除了咖啡和茶之外，還有提供酒精類飲品！

▲老宅咖啡廳。（圖／MENU美食誌）

▲CONGRATS CAFE。（圖／美食客Cielo提供）

羊毛與花 YOUMOUTOOHANA COFFEE
大安區

充滿濃濃日本味，好像來到東京的咖啡廳，店內看起來不大但實際上分成了好幾個空間，可以依照目的來選擇，餐點以飲品為主，也有部分甜點和輕食，是工作、聊天都適合的地方！

▲老宅咖啡廳。（圖／MENU美食誌）

▲羊毛與花 YOUMOUTOOHANA COFFEE。（圖／美食客Minnie筱薇提供）

MERCI VIELLE
板橋區

隱身在市場旁巷弄內二樓的咖啡廳，店內展示著許多古物和收藏，Merci Vielle為一人作業，需要耐心等候，現烤丹麥吐司是招牌餐點！酥脆的吐司放上ＱＱ麻糬和香甜紅豆，根本秒殺！

▲老宅咖啡廳。（圖／MENU美食誌）

▲MERCI VIELLE。（圖／美食客Emma提供）

微間素生 MI-KAN STUDIO
板橋區

結合建築、空間、藝術、咖啡、甜點，微間素生有室內也有戶外用餐區，餐點有鹹有甜，融入傳統元素，很有台灣特色！每日限量，想吃可以先預訂！

▲老宅咖啡廳。（圖／MENU美食誌）

▲微間素生 MI-KAN STUDIO。（圖／美食客Emily提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 台北, 咖啡廳, 美食, 老宅, 甜點

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