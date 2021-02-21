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桃園不只華泰跟IKEA！豐盛浮誇早午餐、日式甜點　十家美食必吃

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桃園不只有華泰名品城跟IKEA，還有很多值得一吃的美食！下次出遊就相約去桃園吧！

TOP 10／BAKER STREET 貝克街早午餐
中壢區

在中原大學附近的平價早午餐店！販售丹麥土司、可頌及義大利麵等。酥脆可頌裡抹上滿滿鮪魚，配上滑嫩炒蛋，再來個沙拉就很有飽足感！小鳥胃也別擔心，丹麥土司與可頌都可以直接單點哦！

▲桃園美食。（圖／MENU美食誌）

▲貝克街早午餐。（圖／美食客Fatty提供）

TOP 9／GOGOBOX餐車誌IN樂灣基地
大溪區

由退役消防車改裝的超好拍美式餐車！現場販售布萊特餅、玉米餅跟漢堡，一邊吃早餐、一邊吹著微涼的風，現場播著英文老歌，給人戶外野餐的氛圍！貼心提醒有小黑蚊需要準備防蚊液！

▲桃園美食。（圖／MENU美食誌）

▲GOGOBOX餐車誌。（圖／美食客歐歐提供）

TOP 8／福森院子 早午餐 咖啡 FUSSEN COFFEE
桃園區

季節限定的草莓舒芙蕾底加啦！厚到不行的舒芙蕾入口即化超級嫩，搭配莓果酸甜適中！早餐兩百元有找，且不收取服務費！低消則是一份餐點或是一杯飲品哦！

▲桃園美食。（圖／MENU美食誌）

▲舒芙蕾入口即化。（圖／美食客抹茶小妞嗜提供）

TOP 7／張豐盛商行
中壢區

張豐盛商行主要販售古早味伴手禮，店內有多種零食小點。其中引起大家瘋狂朝聖的就是花生與芝麻口味的霜淇淋啦！一入口便能嚐到濃濃的花生香與芝麻香，霜淇淋上還可以選花生醬或芝麻醬淋上！大大滿足花生芝麻控！

▲桃園美食。（圖／MENU美食誌）

▲張豐盛商行必吃的霜淇淋。（圖／美食客ChiehYu提供）

TOP 6／合點壽司 がってん寿司
中壢區

平均消費偏高的日本迴轉壽司，但品質相對也較高！魚肉新鮮飽滿、餐點豐富份量大，許多人吃完都讚不絕口！幸運的話還能遇到現切鮭魚活動，新鮮又划算！

▲桃園美食。（圖／MENU美食誌）

▲合點壽司。（圖／美食客FunQ提供）

TOP 5／好貳COFFEE HOME CUISINE
中壢區

在中壢藝術館附近，主打可愛紙盒包裝的金厚吐司有多達九種口味！而軟蛋餅也有十一種創意口味，喜歡多種變化的人來這裡準沒錯！中午可以來碗私廚好麵跟小點心！

▲桃園美食。（圖／MENU美食誌）

▲好貳COFFEE HOME CUISINE。（圖／美食客ab031222提供）

TOP 4／坐著做。海鮮丼飯專門店
中壢區

每碗丼飯的食材都豐富又新鮮、價格合理，是中壢區有名的丼飯店！在豐富的料下面是溫溫的醋飯，而味噌湯是由蝦頭、魚骨肉、貝類等邊料熬製，味噌湯與醋飯可以無限續碗哦！

▲桃園美食。（圖／MENU美食誌）

▲坐著做海鮮丼飯。（圖／美食客chien提供）

TOP 3／SÖT CAFÉ BISTRONÖMY 禾林浮島
桃園區

禾林浮島提供早午餐至11:00，之後就只有午晚餐跟甜點，要吃早午餐的人請注意時間哦！餐點精緻、肉的熟度適中，即使餐點冷掉還是好吃！環境舒適好拍！

▲桃園美食。（圖／MENU美食誌）

▲禾林浮島。（圖／美食客Eunice Wu提供）

TOP 2／TAMA TAMA ／たまたま 慢食堂
桃園區

生意超好的冰店，候位需1小時左右！懷舊復古風的日式店家，戶外還有座椅。必點招牌豪華宇治金時，抹茶刨冰放上一顆抹茶冰淇淋、搭配蜜紅豆、白玉及抹茶凍，是抹茶控的最愛！

▲桃園美食。（圖／MENU美食誌）

▲TAMA TAMA 。（圖／美食客freedom貪吃鬼提供）

TOP 1／阿含THAI
中壢區

龍岡國中附近可不只有米干店，還有價位平易近人的泰式料理！老宅改建而成的阿含thai，保留了舊有的眷村風情非常好拍！必點泰式奶茶，甜而不膩的好滋味！生意好時需等待約1小時哦！

▲桃園美食。（圖／MENU美食誌）

▲阿含thai泰式料理。（圖／美食客Hsu Ru Ru提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

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關鍵字：

MENU美食誌, 中壢, 丹麥土司, 冰品, 可頌, 大溪, 早午餐, 桃園, 美食, 華泰, 泰式, 甜點

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