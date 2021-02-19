日韓劇熱播TOP 5超有感金句「地球是圓的，為什麼這個世界是金字塔」

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影音串流平台KKTV近期彙整出2020年的熱播TOP 5日、韓劇風雲榜，無論是講述失憶女演員人生故事的《那個男人的記憶法》或是由漫畫改編的愛情喜劇《戀愛可以持續到天長地久》都深受粉絲們喜愛，以下來自這十部經典劇作的金句帶你一同回味那些窩在棉被捨不得睡的追劇夜晚。

日劇TOP1：《戀愛可以持續到天長地久》

「記憶會連結許多事，不必明確區分工作和戀愛，好好享受混亂的每一天，別在心裡設下界線。」

日劇TOP2：《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》

「談不談戀愛是個人選擇，但你必須喜歡做出選擇的自己。」

日劇TOP3：《半澤直樹》

「下屬的功勞是歸上司的，上司的過失是下屬的責任。」

日劇TOP4：《極道主夫》

「能讓珍貴的家人吃飽，也是很重要的工作。」

日劇TOP5：《默默奉獻的灰姑娘藥師》

「藥物關乎患者往後的生活，所以對藥劑師來說了解患者的狀況非常重要。」

韓劇TOP1：《那個男人的記憶法》

「哪個更可憐？永遠忘不了痛苦活在地獄般的我，還是為了活著而抹去珍貴記憶的妳。」

韓劇TOP2：《偶然發現的一天》

「隨著觀看的角度不同，狀況就會不一樣，以你自己為中心看世界，你就會變成主人翁。」

韓劇TOP3：《365：逆轉命運的一年》

「既然是知性人，就像個知性人一樣生活好嗎。」

韓劇TOP4：《SKY Castle天空之城》

「地球是圓的，為什麼世界會是金字塔？」

韓劇TOP5：《The Game倒數計時》

「害怕還沒發生的事，戰戰兢兢地活著，這就是人生。」

►10句迪士尼暖心經典語錄 「沒有什麼比家人更重要」