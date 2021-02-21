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黃仁燁「三角小包」女生背也超可愛！PRADA推迷你款更好入手

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記者王則絲／台北報導

因飾演韓劇《女神降臨》男二韓書竣而爆紅的男星黃仁燁，粉絲數截至目前已從最一開始的80多萬暴風成長到760多萬，人氣勢不可擋，近期於IG上貼出一張黑色大衣穿搭照，身上背的一顆CELINE白色三角小包特別吸睛，瞬間讓手袋搜尋度激增。而提到三角形，那就不能忘了PRADA的招牌三角標誌，今年春夏PRADA亦帶來了一款類似的白色三角小包，更適合體型嬌小的女生使用。

▲黃仁燁白色三角小包。（圖／翻攝自IG、官網）

▲黃仁燁身上背的CELINE三角小包詢問度激增。（圖／翻攝自IG@hi_high_hiy）

隨著粉絲急劇增長，黃仁燁的帶貨力也變得十分驚人，尤其是大批的女粉絲，更是招架不住偶像的同款手袋魅力，這次黃仁燁示範的CELINE白色三角形小包，出自2021的春夏新款男裝區，雖然被歸類在男包，但是延伸自郵差包的外型簡單小巧，帶點復古韻味又有創意總監Hedi Slimane融入的現代潮流感，不管是男生、女生都可以輕鬆搭配。

▲黃仁燁白色三角小包。（圖／翻攝自IG、官網）

▲光亮面皮革款式共推出黑、白兩色。（圖／翻攝自CELINE官網）

大陸女星宋妍霏則為眾女孩們示範了CELINE Triomphe 凱旋門老花帆布款的同款三角小包，比起身高185公分的黃仁燁，女生背起來顯得比較大一些，但仍然是女孩們最愛的手袋大小，斜背在身上非常可愛、吸睛。

▲黃仁燁白色三角小包。（圖／翻攝自IG、官網）

▲宋妍霏示範同款老花三角小包。（圖／翻攝自微博、CELINE官網）

而說到三角形，腦中便會浮現PRADA招牌的三角LOGO，今年春夏PRADA也順勢推出了一款迷你的三角小包，將三角LOGO飾於皮革三角形拉鍊包上，再扣上細細的銀鍊斜背，起到優雅點綴的作用，雖然尺寸比起CELINE的三角包小上許多，但是這樣的迷你手袋本就是裝飾性質大於實用性，對女孩們來說並不是問題，只要能夠裝可愛就好！且在價格上相對好入手一些。

▲黃仁燁白色三角小包。（圖／翻攝自IG、官網）

▲黃仁燁白色三角小包。（圖／翻攝自IG、官網）

▲PRADA 2021春夏三角小包。（圖／翻攝自IG@prada、PRADA官網）

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關鍵字：

黃仁燁, 三角小包, CELINE, PRADA

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