就是管不住嘴？這些「超毒減肥語錄」讓人瞬間沒食慾

▲這些戳心金句，讓人下定決心瘦下來。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

根據衛生署國民健康局調查指出，有近4成的民眾於過年期間體重增加約1.7公斤。不少人年後把瘦身當成第一要務，但就是下不了決心，管不住嘴，若你怎樣就是瘦不下來，看看以下幾句毫無人性的減肥語錄，看完包準你吃不下飯。

＃千萬別在最好的年齡裡，吃得最胖、用得最差、活得最便宜

女孩們必須筆記，活出自己最舒服的樣子最重要。

＃性格寫在臉上，人品刻在眼裡，生活方式顯示在身材，其實人是可以貌相的

雖說人不可貌相，但放任身材走樣，絕對能看得出你的自制力不足。

＃會有那樣一天你瘦成了你想要的樣子，過去的傷痕都是你的勳章

達成心目中理想的樣子，這些努力和挨餓又算什麼。

＃沒有行動，懶惰就會生根發芽，然後結出個胖果子，就是你

想要瘦下來，千萬別光說不練，現在就趕快動起來吧！

＃人生沒有等出來的美麗，只有走出來的光

天下沒有白吃的晚餐，理想身材是自己努力來的。

＃胖子只有兩條出路，要不讓身材變好，要不讓心態變好

變胖不是罪大惡極，但影響健康就萬萬不可。

＃一個女人如果連體重都控制不了，怎麼掌控自己的人生

想要瘦下來就得管住自己的嘴，最簡單的自制都不行，還談什麼未來。

＃女生不對自己狠心，男人就會對女人狠

狠下心、管住嘴，如果你不對自己狠心，就是別人對你狠心。

＃胖子沒有資格吃，等你瘦了再說

非常實在的一句話，吃東西不打緊，重點是你吃了什麼。

＃天冷不是你多吃的藉口，因為夏天你也沒少吃

發胖沒有藉口，想要成功瘦身就從控制飲食開始。

＃女生一定要愛自己，你記住胖子沒有前途，你再有本事，心地再好也只是個好胖子

能有理想身材，為什麼要當一個身型失控的胖子？

＃減肥的決心有多大，取決於你想睡的人有多帥

這句話雖然誇張，但人生就是要有理想、有目標啊（笑）

#身材越差越不想開始，身材越好越不想停止

下定決心那刻總是辛苦，但看到累積的成果會感謝自己當初的努力。

