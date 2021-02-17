貝克漢次子樂戴百萬「錶王」　網友嘆「有錢真好」

▲羅密歐貝克漢戴PP 5164A-001 Aquanaut腕錶，1,138,000元。（圖／翻攝romeobeckham IG）



記者陳雅韻／台北報導

貝克漢（David Beckham）的18歲次子羅密歐貝克漢（Romeo Beckham），經常在IG分享與模特兒女友Mia Moocher的甜蜜合照，不過網友對放閃照已經麻痺了，最能引起討論的仍是他驚人的行頭，一張駕車照他秀出腕上要價1,138,000元的「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗）錶，讓網友大嘆「有錢真好」。

▲PP雙時區顯示的5164A-001 Aquanaut腕錶，1,138,000元。（圖／品牌提供）



羅密歐所戴的百萬元PP錶，出自1997年問世的Aquanaut系列，擁有靈感源自Nautilus金鷹系列的圓潤八角形錶殼，搭配可抵抗海水侵蝕與紫外線輻射的複合材質Tropical錶帶，他的錶款型號為5164A-001自動錶，具指針式日期、兩地時間功能與日夜顯示；「貝嫂」維多利亞貝克漢也是PP粉絲，經常佩戴Nautilus系列玫瑰金鍊帶錶與藍面精鋼款。

▲羅密歐貝克漢與模特兒女友Mia Moocher感情甜蜜蜜，經常po放閃照。（圖／翻攝romeobeckham IG）





▲維多利亞貝克漢常戴PP Nautilus金鷹系列腕錶。（圖／翻攝victoriabeckham IG）



除了PP錶，羅密歐也有戴不完的帝舵表（Tudor），因為爸爸貝克漢是品牌代言人，總是搶先擁有最新錶款，貝克漢不僅立刻戴上拍照替品牌宣傳，同時也嘉惠家人一起戴話題新錶。

▲貝克漢是帝舵表代言人，佩戴Pelagos腕錶145,000元。（圖／翻攝davidbeckham IG）

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