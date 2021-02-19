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日本星巴克「櫻花透明杯」有花瓣從天飄落　縮小版外帶杯非買不可

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編輯／Emily　圖／翻攝自starbucks.co.jp、fashion-press.net

日本星巴克每到春天就會推出櫻花主題商品，這次2021年全新的櫻花系列叫做「Sakura Breath」，以粉紅、淡藍色調進行設計，看起來就像櫻花在湛藍的天空下綻放，可以感受到滿滿春天氣息。有隨行杯、馬克杯等多種杯款之外，還有超可愛的迷你杯禮物組。

▲日本星巴克櫻花新品。（圖／翻攝自starbucks.co.jp）

日本星巴克的「Sakura Breath」櫻花系列在2月17日登場，第一彈共有20款商品。其中一款是星巴克外帶杯造型的不銹鋼保溫瓶，做成淡粉色加七彩櫻花圖案，另一款保溫瓶是淺粉配淡藍，再印上飛舞的櫻花，唯美造型讓女孩們超心動。

▲日本星巴克櫻花新品。（圖／翻攝自starbucks.co.jp）

想要更浪漫的，可以看看仙氣爆棚的透明隨行杯，有一款杯身是清新的淺藍配上粉紅櫻花圖案，就像花瓣從天空中飄落。另一款整體都是粉紅色，配上綻放的櫻花，實在是太美了。

▲日本星巴克櫻花新品。（圖／翻攝自starbucks.co.jp）

除了外出用的隨行杯，還有適合擺在家或公司的馬克杯，這款的底色從粉紅漸變成淺藍，色調柔和又夢幻，表面還有淺淺的櫻花刻紋和星巴克LOGO，設計簡約永恆。另一款耐熱玻璃杯，是保溫效果極佳的雙層結構，淺淺的粉色杯身巧妙融入櫻花圖案。

▲日本星巴克櫻花新品。（圖／翻攝自starbucks.co.jp）

不只杯款吸引人，這次新品中還有可愛的「迷你杯禮物組」，裡面有一個縮小版的星巴克外帶杯，造型同樣是粉紅加櫻花，小巧尺寸超級Q，還搭配可以寫留言的杯套和櫻花圖案束口袋，讓你裝成一組傳遞心意。

▲日本星巴克櫻花新品。（圖／翻攝自starbucks.co.jp）

還有一款櫻花形狀的雙層陶瓷盒，顏色是超嫩的粉紅，可以拿來當盤子裝食物、零食，也可以當置物盒裝飾品、小雜物。

▲日本星巴克櫻花新品。（圖／翻攝自starbucks.co.jp）

許多品牌都會配合季節推出櫻花系列商品，日本的Afternoon Tea就與插畫家Haruka Toshimitsu合作，推出一系列櫻花、草莓主題的點心和茶。外包裝插畫是童趣可愛的花草、動物，點心有多種口味的草莓餅乾、千層蛋糕和蛋塔等等，茶也融入櫻花風味，非常適合春天。

▲日本星巴克櫻花新品。（圖／翻攝自starbucks.co.jp）

▲日本星巴克櫻花新品。（圖／翻攝自starbucks.co.jp）

▲日本星巴克櫻花新品。（圖／翻攝自starbucks.co.jp）

▲日本星巴克櫻花新品。（圖／翻攝自starbucks.co.jp）

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關鍵字：

日本, 星巴克, 櫻花, 隨行杯

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