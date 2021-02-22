「要盲目相信，自己終有一天會幸福」　8金句獻給渴望愛情的你

編輯／ChiNg 圖／由IG@溫柔萱言授權提供

迎來綠意盎然的春天，充滿生機的季節帶有少女般的熱情與氣息，Instagram作家溫柔萱言以Q版手繪圖以及暖心佳句真情流露了女孩們的日常，將那些藏於心底的愛情故事譜成最美的語錄深受粉絲們喜愛。

「其實你早就知道，想要的東西大部分得不到」

人的通病就是喜歡追求高難度的東西，越難獲得的反而越想擁有，無論是物質上還是心靈上皆是如此，但也不必因此太灰心，因為我們都知道想要不見得需要，有時候慾望只是來自於好奇心或是圖一時新鮮罷了。

「付出是對愛的態度，不是衡量或證明愛的手段」

長大後最大的不同大概就是藉由成長來體會「施」是「受」的更高境界，以前總認為對方一定要給我全部的愛才叫完整，後來才漸漸明白就像陳意涵說的「愛七分滿就好，再愛都該留白」同時也不該再以「自認為」的標準去衡量對方的付出，畢竟每個人表達愛的方式本來就不同。

「失去的感覺，是痛苦卻也註定會變好的過程」

若非擁有過豈能明白失去的痛？痛苦讓人面臨龐大的負面情緒卻也帶著未來的希望而來，其實生活一路順遂並非好事，失去教會我們珍惜、勇敢更帶領我們重拾自信去追求更好的自己。

「要盲目相信，自己終有一天會變成幸福的樣子」

對於任何事物抱有過多的信念便會流於盲從，唯有自信是可以毫無保留的去追尋，要先相信自己值得被愛、值得擁有幸福，若連對於自己的價值都有所顧慮那麼憑什麼要別人義無反顧的愛你？

「不要尋找浮木，自己學會潛水吧」

與其渴望別人丟魚給你吃，不如起身拿起釣竿學會捕魚，一味的依賴他人只會讓自己失去求生的能力與生活的動力，畢竟你永遠不會知道這塊漂流木將何去何從，你也無法揣測它是否能一直乘載自己。

「沒有誰能永遠傷害你，當你懂得放下時，傷就開始癒合了」

當你轉身面向陽光去擁抱溫暖就會忘卻背後的漫漫雨天，沒有人有資格跟能力能永遠的影響你，揮別那些生命中不重要的不速之客便會發現生活其實可以很輕鬆，大可不必為了那些不懷好意的批評去質疑一直這麼努力的自己。

「所有人的出發點都是愛，但誰也不好受」

愛應該建立於理解與體諒，先弄明白對方需要什麼再想辦法提供，而不是自以為的獻上自己的所有強迫對方收下再丟下一句不負責任的「這是因為愛你」，玫瑰很美，但是對於一隻魚來說一缸水足矣。

「其實玫瑰花想開就開，也沒想過自己是否代表愛情」

很多時候煩惱都是來自過多的焦慮與顧慮，當你將自己設限於某個範圍裡，無論圈圈再大終將有碰壁的一天，這個世界已經充滿了夠多的「既定印象」以及對於各種情況的刻板印象，因此我們更應該勇敢一次好好的做最真實的自己。

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