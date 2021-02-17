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頭髮扁塌一點都不少女！6個頭皮「初老徵兆」，你中幾個？

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▲▼頭皮「6個初老徵兆」，你中幾個？ 。（圖／翻攝自IG）

▲髮絲變細、頭皮扁塌，視覺年齡老5歲。（圖／翻攝自IG/you_r_love、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

萊雅全球實驗室發現，女性第一次購買抗老產品的年齡已降至26歲，由此可知現代人越來越重視維持臉部青春，但大家不知道的是，頭皮老化的速度是臉部肌膚的6倍，想要逆生長，頂上頭皮髮絲一起顧好才是重點，以下頭皮6大初老徵兆，你也中了嗎？

1.頭皮乾燥，乾屑滿天飛

頭皮乾癢、乾屑滿天飛，明明天天洗頭卻無法緩解？許多人對於頭皮屑的認知不足，錯把乾屑當成油脂分泌過剩造成的頭皮屑，事實上卻是頭皮過乾、缺乏適當保濕，造成肌膚水油不平衡、頭皮越洗越癢。


▲▼頭皮「6個初老徵兆」，你中幾個？ 。（圖／Unsplash）

2.頭皮敏感，易泛紅不適

擁有敏感肌膚的消費者往往也是敏感肌頭皮的高風險群，在頭皮檢測儀鏡頭下會肌膚出現敏弱不適現象，若長期忽視不理會，皮膚會越變越薄，對外在環境的抵抗力下降，讓紫外線與空汙等物質直接侵害肌膚加速老化。

3.頭皮鬆垮，帶動臉也不緊實

因為玻尿酸、膠原蛋白逐漸流失、長時間的紫外線侵害，頭皮肌膚失去彈性、延展性，出現細紋、皺紋，髮根開始變得不穩固。頭皮肌膚與臉部肌膚相連，頭皮肌膚鬆垮也會連帶影響臉部，但是頭皮肌膚厚度僅是全身肌膚的1/4，更需要悉心呵護。


▲▼頭皮「6個初老徵兆」，你中幾個？ 。（圖／Unsplash）

4.秀髮暗淡無光

當頭皮與秀髮出現出老徵兆時，最明顯可見的便是乾枯無光的秀髮，缺乏維生素、日常梳理、吹整、熱工具、長時間紫外線照射等，都會讓秀髮光澤逐漸流失。缺少養護的乾枯秀髮使用大分子的護髮品都無法被吸收，只會停在髮絲表層，反而會對髮絲造成負擔。

5.髮絲脆弱易斷

當秀髮皮質層受損、髮纖出現更多空洞，老化的秀髮乾枯無韌性，容易分岔打結，脆弱的秀髮一梳就斷，斷裂的頭髮飛翹不僅外觀看起來毛躁混亂，也無法承受更多吹染整燙造型，侷限了髮型可塑性。
▲▼頭皮「6個初老徵兆」，你中幾個？ 。（圖／Unsplash）

6.秀髮細化、甚至愈來愈稀疏

維持少女感的最重要指標，除了臉上細紋就是秀髮的豐盈度了！內外在的許多因素，都會讓秀髮變得細軟、易扁塌、髮纖粗細不一致，讓整體秀髮看起來的髮量不足，顯現老態。

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關鍵字：

頭皮初老, 抗老, 徵兆, 養護

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