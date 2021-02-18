春季10款精品香水推薦！從清新橙花到浪漫玫瑰　通通找得到

新的一年用新的香味為自己增添魅力，2021年春天許多精品香水都推出新香，從柔美的白花例如橙花、桂花，到浪漫的玫瑰、罌粟都有，不管是想呈現活潑清新或是魅惑性感香氣都沒問題。

寶格麗玫香金漾2021年限量版

玫香金漾女士香水是寶格麗最受歡迎香水之一，在華麗氣韻中仍不失清新，以代表生命與重生的石榴之心、珍稀萃取玫瑰花瓣和麝香花蜜之明亮調性重新定義性感。隨著香味的揮發變化，釋放出大馬士革玫瑰精華和大花茉莉精華奢華主調，慾望、浪漫瞬時傾洩而出，震懾感官。花香氣息隨之轉為溫暖調香，撩人的麝香、檀香木乳香佐以白色薰香脂，交織出誘人芬芳，獨特東方魅力縈繞其中。

這款玫瑰香水今年找來韓國年輕時尚設計師Kathleen Kye合作打造限量瓶身。她以夢幻的蕾絲呈現花園香氣，包括香水的主角玫瑰，仔細看還藏著寶格麗代表性的標誌 Serpenti 靈蛇圖騰、還有紫色寶石代表生命最稀有且寶貴的元素、一箭穿過的兩顆心則展現兩個靈魂結合時燃起的熱情，甚至有代表藝術家的KYE字樣，展現無限巧思。

Miller Harris幽影系列

英倫香氛品牌Miller Harris全新幽影系列-霓金麂絨Leather Rouge&遲散幻煙La Fumée Alexandrie。透過幽影的深意香氣探索倫敦歷史和魅力的極致，尤其是夜晚的神秘時刻。從調香到成份挑選都極為講究，同時生產量也稀少，讓幽影系列不僅僅是一支香水，更是值得收集的藝術藏品。

霓金麂絨 Leather Rouge

一款令人喜出望外的皮革香調，揉合了玫瑰與覆盆莓的甜美細緻在其 中。透過鳶尾花跟與廣藿香引出煙燻及衝突感， 還搭配了番紅花的性感溫暖。

前調：黑胡椒、覆盆莓、番紅花

中調：紅玫瑰、鳶尾花、紫羅蘭花瓣

底蘊：廣藿香、皮革、琥珀

遲散幻煙 La Fumée Alexandrie

描繪了從法羅斯（Pharos）燈塔看到的浪漫景致。這古代傳說中七大奇觀之一的燈塔位於遲散古城（亞歷山大城）的最高處，被玫瑰與烏木包圍著。帶有荔枝果香和柑橘豐潤的玫瑰氣息，與紙莎草和檀香的溫暖煙圈融合在一起。濃郁辛辣的小茴香和肉桂混合，與強烈的烏木創造出深厚、包覆的韻味，展現出無比的異國情調。

前調：柑橘、孜然

中調：大馬士革玫瑰、焚香、天竺葵

底蘊：紙莎草、烏木、檀木

narciso rodriguez深情繆斯淡香精

Narciso Rodriguez納西索重新詮釋經典，推出全新for her MUSC NOIR深情繆思淡香精，再次與打造 PURE MUSC 純粹繆思淡香精與fleur musc桃色花舞女香的調香大師 Sonia Constant 攜手合作，演繹現代女性與生俱來的神祕性感與自信無畏的氣息，經典的麝香仍然是主角。

絨面皮革調的香味基調，加深優雅的木質調結構，並喚醒神秘深邃的經典麝香，將嗅覺輪廓轉化的更濃郁而飽滿。中調的白雪松、玫瑰帶來感性的純淨，流露女性柔情，而帶有暖甜香氣飽滿多汁的李子，注入和諧明媚的清新氣息，獨特的氣味巧妙結合自信與感性的特質。

基調：絨面皮革調

中調：麝香、白雪松、玫瑰

後調：李子

Giorgio Armani亞曼尼My Way淡香精

GIORGIO ARMANI選在2021春天推出全新亞曼尼MY WAY淡香精，獻給自由奔放的女性，透過旅行探索與他人的連結，找到通往最真實自我的道路，很適合獨具藝文氣息與忠於自我的人。

這款新女香特別邀請頂級調香大師Carlos Benaïm和調香師Bruno Jovanovic 共同攜手打造，是以白花為主調的明亮花香調香水。前調是明媚動人的卡拉布里亞佛手柑和清新活潑埃及橙花，中調加入淡雅溫柔的印度茉莉與晚香玉，通過分子蒸餾技術提取晚香玉心，最後再加入佛吉尼亞雪松、馬達加斯加香草和白麝香，製造出純正精緻的高級香氣。

前味：卡拉布里亞佛手柑(義大利南部)、埃及香橙花

中味：印度晚香玉、印度茉莉

後味：馬達加斯加香草、雪松、白麝香花

My Way淡香精外型延續GIORGIO ARMANI香氛系列經典的石型瓶蓋，宛如湛藍大海般的深藍色，搭配粉色瓶身，宛如包裹著豐富生活體驗的記憶寶石。2021/2/5起至亞曼尼頂級美妝專櫃及亞曼尼旗艦官網購買亞曼尼MY WAY淡香精，還贈送亞曼尼訂製香水旅行收納盒。

GUCCI罪愛女性淡香水

GUCCI罪愛女性淡香水全新版本，靈感來自勇於追求自我表達和愛情自由的女性。罪愛女性淡香水是一款與眾不同的琥珀花香調香水，開頭是充滿浪漫氣息的淡紫色紫羅蘭花瓣與柑橘味，結尾卻是濃郁而感性的琥珀味和廣藿香。

前調以活潑的柑桔前調與粉紅胡椒混合在一起，散發著明亮的清新氣息。中調紫羅蘭花瓣與蜜桃和覆盆子的果香氣息與埃及天竺葵的香氣相結合，營造出微妙而和諧的對比。最後，廣藿香和琥珀味散發出溫暖和些微奶油香味，與淡香精的基調香呼應。

瓶身設計以Gucci Guilty經典細長瓶呈現，金屬玫瑰粉色調配上同樣顏色的金屬蓋，展露出香水本身的粉嫩夢幻色彩。

迪奧Miss Dior漫舞玫瑰親吻淡香水

象徵愛的Miss Dior，以溫柔甜美又獨具個性的花香調傳遞愛戀氣息。2020年推出的Miss Dior漫舞玫瑰淡香水，展現甜美浪漫的繽紛花香調，宛若置身於絢爛盛放的格拉斯玫瑰花海之中。馥郁的玫瑰香氣核心，源自格拉斯玫瑰與大馬士革玫瑰的完美調和；佛手柑的清新果香伴隨著白麝香溫柔輕覆，巧妙烘托廣藿香原精帶來的內斂沉穩，交織出鮮明動人的香氣輪廓，就像置身玫瑰花海之中，感受一場花舞紛飛的怦然心動。

2021年1月延續同樣味道的「Miss Dior漫舞玫瑰親吻淡香水」，以更輕巧便於攜帶的滾珠瓶身呈現，乘載格拉斯玫瑰迷人香氣，能於頸間、手腕上留下輕吻般令人沉醉的氣息。

Jo Malone London 緋紅罌粟芳醇香水

Jo Malone London芳醇香水系列2021年全新新品-緋紅罌粟芳醇香水，靈感來自亞洲草原上巨型的緋紅罌粟花，因此連瓶身也以大紅色呈現，非常搶眼。

調香師Mathilde Bijaoui將這種奢華且充滿異國情調的花朵搭配絲絨觸感的鳶尾花，還有大麥與零陵香豆帶來雙重甜蜜的頹靡感，再融合飽滿多汁的無花果，創作出一奢華馥郁，令人上癮的香水。

東方花香調

初調：黃葵 Ambrette、無花果Fig

中調: 緋紅罌粟 Scarlet Poppy、鳶尾Iris、大麥Barley

基調: 零陵香豆 Tonka Bean、天芥菜Heliotrope、雪松木Cedarwood

香奈兒LE LION獅子香水

獅子是香奈兒女士的護身符，也是保護與極致優雅的化身，因此調香師奧利維耶．波巨2021年特別將獅子的耀眼能量轉化為香氣，推出LE LION獅子香水，成為香奈兒精品香水中的第二款東方調香水（第一款是東方屏風）。

LE LION獅子香水以檸檬、佛手柑等柑橘香調帶出最初的味道，充滿超氣與精神。接著以琥珀香調映照出香奈兒之獅千變萬化的樣貌，後續以濃縮岩玫瑰原精突顯絲絨與皮革香調，搭配香奈兒以高品質香草莢自行製成的馬達加斯加香草浸漬液，讓岩玫瑰及香草交織縈繞，彷彿一場和諧流暢的雙人舞。最後是性感、細膩的檀香和緩廣藿香質樸的植物麝香氣息，噴上後讓人彷彿也獲得自信與耀眼的優雅。

LV路易威登Étoile Filante

LV路易威登首度推出以桂花為主角的香水！靈感來自夜空中的耀眼流星，要在新的一年帶給大家喜悅與希望。調香師以桂花搭配杏仁和黑醋栗的天然細緻果香，賦予整體香調獨特的柔和氣息，還有運用CO2 萃取技術（Louis Vuitton獨家技術）提煉出來自格拉斯的茉莉精華，加強花香和天鵝絨般的柔滑芳韻。陽光下成熟的香甜莓果為香氣注入輕快的氣息，最後還有頂級木蘭、白麝香，聞起來優雅芬芳並交織出美麗動人的情感。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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