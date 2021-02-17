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韓國「流蘇剪」短髮正夯　隨興俐落有層次，加上挑染超好看

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短髮的風潮持續流行中，除了捲度的變化外，也能透過在髮尾的剪法和髮色變換，讓短髮更有造型，近期在韓國非常流行「流蘇剪태슬컷」，一起看下去。

隨興俐落流蘇剪

一般短髮的剪法，根據造型的需求、平常整理的習慣，髮型師會在髮尾剪出不同的層次變化，像是前長後短、增添份量的無層次齊長等等，流蘇剪則是透過在髮尾3公分左右剪出明顯的層次，給人一種隨興且俐落的感覺。

髮尾層次使線條感分明

流蘇剪最明顯的特徵就是髮尾的層次，近看會明顯的看到髮尾的長短規律，在造型上通常以直髮或是自然的無造型感為主，若是有彎度的造型也是些微的外翻。也可以使用造型品垂直的抓髮，可以讓髮型的線條感更為鮮明；也可以使用質地濕潤的產品，營造濕髮、油頭的感覺。

極適合線條挑染

既然是個線條感明顯的髮型，就不能不提到近期非常流行的挑染潮流，無論是已經流行許久的歐美手刷染，或是前兩年非常流行的耳圈染，和先前介紹過輪廓染、Bridge染等等，都是非常適合運用在流蘇剪上的染髮方式，即便只是同色系的挑染，都能讓髮型瞬間變的更加亮眼。

剪瀏海增添少女感

這個髮型本身就給人一種較為俐落的氛圍，是相對有氣勢的。尤其是如果選擇旁分、黑髮的話更為明顯，如果想走高冷路線的話就可以考慮看看；相反的，如果想要有點隨興、俐落，但有同時想要保有可愛的氛圍，除了可以挑選較為溫柔的髮色之外，也建議可以剪個瀏海，就能降低整體的銳利感，增加一點溫柔的少女氛圍唷！

造型技巧

就算不太會使用電棒也不用擔心，只要在吹頭髮的時候稍微將髮尾外抓，並且將吹風機從上往下吹，就可以吹出流蘇剪的造型感囉！

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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延伸閱讀：

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 短髮, 瀏海, 髮型, 流蘇剪

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